Justiça Federal embarga obras da tirolesa no Pão de Açúcar

A Justiça Federal no Rio de Janeiro concedeu liminar em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) para embargar as obras de quatro tirolesas no Pão de Açúcar. A decisão foi proferida nesta quinta-feira (1º).

Na decisão de 14 páginas o juiz Paulo André Espírito Santo ordena que a Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar se abstenha, imediatamente, de "promover cortes ou perfurações em rocha ou executar qualquer intervenção nos morros do Pão de Açúcar, Urca e Babilônia".

A liminar também determina a suspensão dos efeitos da autorização dada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para a obra. O intuito é vetar projetos que impliquem demolição ou construção de novos elementos ou ainda construção de edifício em terreno vazio, sob pena de multa.

O bondinho é tombado pelo Iphan desde 1973 e, desde 2012, foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. A preocupação com a execução da obra também já foi manifestada por ambientalistas e moradores da região.

Descaracterização do bem tombado

A proposta de instalação de uma tirolesa no local causou grande mobilização social contrária e a manifestação do comitê brasileiro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos), órgão consultivo da Unesco para a implementação da Convenção do Patrimônio Mundial.

Segundo apurou o MPF, entre 15 de setembro de 2022 e 17 de janeiro de 2023, a empresa operadora do bondinho cortou 127,83 metros cúbicos de rochas dos morros do Pão de Açúcar e Urca, sem autorização e conhecimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com o objetivo comercial de instalar uma tirolesa entre ambos os morros.

O MPF apurou, também, que, em vez de embargar administrativamente e autuar a empresa, o Iphan, em 6 de fevereiro de 2023, autorizou a continuidade das obras, tornando-se, com isso, corresponsável pelos danos causados ao patrimônio paisagístico e geológico.

A secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro também havia dito que tinha realizado uma vistoria técnica no dia 7 de março e que não havia encontrado irregularidades na construção. Mas, a partir do momento em que ficou sabendo que a obra estava tendo perfurações de rochas, paralisou as intervenções até que a Geo-Rio desse um parecer técnico.

Recuperação de área

O Ministério Público Federal (MPF) solicitou à empresa um plano de recuperação da área degradada e um plano diretor para a região, proibindo qualquer ampliação da área construída ou modificação dos usos reconhecidos pela Unesco.

O MPF também busca uma condenação da empresa e do Iphan para indenizar a coletividade em pelo menos R$ 50 milhões pelos danos irreversíveis ao patrimônio geológico e paisagístico.