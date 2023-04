Revitalizado, Palácio Tiradentes abre portas a visitantes nesta segunda

Em comemoração ao Dia de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, o Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), reabre suas portas a partir desta segunda-feira (17) para visitas guiadas agendadas. Os visitantes receberão uma aula da história do Brasil enquanto exploram a quase secular arquitetura do prédio, que foi inaugurado em maio de 1926. A experiência é gratuita.

Entre as novidades que podem ser conferidas pelos turistas e que foram promovidas pela recente revitalização está o histórico e restaurado Salão Nobre. O espaço ganhou novas cortinas, teve o mobiliário de madeira de lei, estátuas e lustres de época recuperados, assim como a cor original das paredes internas e o sinteco do piso, que voltou a exibir o brilho original.

Diretora do Departamento de Cultura da Alerj, Fernanda Figueiredo comenta que os visitantes terão a oportunidade de conhecer o plenário Barbosa Lima Sobrinho, que foi palco de importantes momentos da história da política nacional. Eles também terão a oportunidade de conhecer a sala das comissões, a biblioteca (com seu raro acervo) e o Salão Nobre, entre outros espaços.

“É um reencontro da população com a sede histórica da Alerj. O palácio vai continuar servindo ao Legislativo do estado, recebendo sessões solenes, encontros e recepções oficiais, além da população, reafirmando seu objetivo de aproximar a sociedade de sua história”, disse Fernanda.

Serviço

As visitas devem ser agendadas, previamente, por meio do endereço [email protected] Há vagas para 50 visitantes de manhã e 50 à tarde, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Os guias são estagiários dos cursos de História, Ciências Sociais e Relações Internacionais, sendo possível, ainda, realizar a visita guiada em inglês. O tour pelo Palácio Tiradentes tem duração de aproximadamente 40 minutos e pode ser agendado tanto para grupos quanto para visitantes individuais.