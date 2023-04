Ministra Nízia anuncia apoio para desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde no Rio

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, esteve na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na sexta-feira (31), para falar sobre melhorias destinadas ao sistema de saúde fluminense. A reativação do grupo de trabalho para reestruturação do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, no Rio, e a situação dos hospitais federais sediados no estado foram dois dos principais temas abordados na reunião com deputados, alguns deles integrantes da Comissão de Saúde da Assembleia. Ao receber a ministra em seu gabinete, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (PL), destacou a importância de investimentos para o desenvolvimento do setor da saúde no estado.

"Dialogamos sobre ações na área da Saúde em todas as regiões do nosso estado. Com a cooperação entre os governos Federal e Estadual, vamos avançar nas políticas públicas para o setor, oferecendo um serviço cada vez melhor e mais eficiente. Seguiremos trabalhando juntos e o ministério pode contar com a Alerj nessa força-tarefa”, afirmou Bacellar.

Na reunião com integrantes da Comissão de Saúde, presidida pelo deputado Tande Vieira (PP), e da Comissão de Ciência e Tecnologia, que tem a deputada Elika Takimoto (PT) como presidente, a ministra Nísia destacou a convergência entre as solicitações feitas pelos parlamentares e as ações que o Ministério da Saúde está realizando.

“Sobre os hospitais federais, nós já conseguimos aumentar o número de leitos e queremos avançar para uma regulação articulada com o Governo do Estado e o município do Rio de Janeiro. É um cenário preocupante, mas temos muitas potencialidades como o Complexo Econômico-Industrial da Saúde, já que o Estado do Rio abriga inúmeras universidades e centro de pesquisas”, comentou a ministra.

Nísia Trindade anunciou que nessa segunda-feira (3) iniciará no âmbito do ministério a montagem de Grupos de Trabalho para debater o desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde, no Rio. Outra notícia dada pela ministra foi a volta do credenciamento e do pagamento das equipes do programa Saúde da Família.

Para Tande Vieira, a reunião foi muito produtiva. “O Estado do Rio, nos últimos 10 anos, perdeu 50% dos leitos. A Comissão trouxe para a ministra alguns pontos de priorização para a melhoria do sistema de saúde fluminense. Destacamos que os Hospitais Federais, no estado, precisam atuar na alta complexidade de forma plena, e ela informou que isso já é uma prioridade do Departamento de Gestão Hospitalar do ministério. Solicitamos ainda a reorganização das portarias de Oncologia e Cardiologia, e investimentos na atenção básica. A implantação de grupos de trabalho para o Complexo Econômico-Industrial da Saúde e o retorno do financiamento para equipes de Saúde da Família foram duas grandes notícias”, comemorou Tande.

O encontro contou também com a presença dos deputados Carlos Minc (PSB), Verônica Lima, Zeidan e Andrezinho Ceciliano (os três do PT), Dr. Pedro Ricardo (Pros), Rafael Nobre (União), além dos seguintes integrantes do Ministério da Saúde: o chefe do Departamento de Gestão Hospitalar, Alexandre Telles; o assessor especial de Assuntos Parlamentares, Chico D´Ângelo; e a assessora especial da ministra, Inez Fernandes.