Cláudio Castro anuncia seu novo secretariado. Conheça os titulares das 32 pastas

O governador Cláudio Castro realizou nessa sexta-feira (30) os últimos ajustes no secretariado para a gestão que se inicia em primeiro de janeiro. A lógica predominante nas mudanças de última hora foi ditada pelo fim da possibilidade de terceirização das indicações.

No Turismo, reassume o deputado Gustavo Tutuca. Antes, a pasta seria ocupada por um nome de confiança do parlamentar: o subsecretário Marcelo Monforte. Na Secretaria de Ciência e Tecnologia, deu-se o mesmo movimento. Quem vai assumir é o deputado Dr. Serginho e não o atual responsável pela Pasta, João Carrilho, considerado braço direito do deputado.

O governador considera importante a presença direta dos deputados na administração ao invés da terceirização das secretarias pelos parlamentares. Para Claudio Castro, situações desta natureza só fariam sentido em períodos transitórios, como aconteceu durante as eleições com a obrigatoriedade das desincompatibilizações dos candidatos que ocupavam cargo no governo.

Claudio Castro atendeu à reinvindicação do União Brasil, que desejava trocar a Secretaria de Esporte pela de Habitação. O deputado Bruno Dauaire vai pilotar a Habitação enquanto o emedebista Rafael Picciani assume o Esporte, considerada uma potente máquina política dada a enorme quantidade de projetos comunitários em sua carteira.

Alguns nomes do novo secretariado são da cota pessoal de Cláudio Castro; não foram escolhidos em razão da filiação partidário: Washington Reis (MDB), Transporte; Alexandre Izquierdo (União Brasil), Juventude e Idoso; Hugo Leal (PSD), Petróleo e Energia; Thiago Pampolha (União Brasil), Meio Ambiente; e Vinicius Farah (União Brasil), Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico. Apesar de todos terem filiação, não foram escolhidos pela cota partidária.

No comando da Comunicação, permanece o jornalista Igor Marques.

Conheça a relação completa do secretariado:

1. CASA CIVIL – Nicola Miccione

2. SECRETARIA DE GOVERNO- Rodrigo Bacellar

3. SECRETARIA DO GABINETE – Rodrigo Abel

4. POLÍCIA MILITAR – Cel Luiz Henrique Pires

5. POLÍCIA CIVIL – Delegado Fernando Albuquerde

6 . DEFESA CIVIL E BOMBEIROS – Cel. Leandro Monteiro

7. AGRICULTURA – Jair Bittencourt

8. CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Dr. Serginho

9. ESPORTE – Rafael Picciani

10. SAÚDE – Dr. Luzinho

11. ASSISTÊNCIA SOCIAL – Rosângela Gomes

12. SECRETARIA ESPECIAL DE MULHERES – Heloisa Aguiar

13. TURISMO – Gustavo Tutuca

14. TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA – Washington Reis

15. SECRETARIA DE DES. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – Vinicius Farah

16. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CIDADES – Uruan Cintra

17. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – Mauro Farias

18. PLANEJAMENTO – Nelson Rocha

19. FAZENDA – Leonardo Lobo

20. AMBIENTE – Thiago Pampolha

21. CULTURA – Danielle Barros

22. ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – Maria Rosa Nebel

23. GSI – Edu Guimarães

24. EDUCAÇÃO – Patrícia Reis

25. TRABALHO – Kelly Mattos

26. HABITAÇÃO – Bruno Dauaire

27. REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA – André Moura

28. SECRETARIA DE ÓLEO, GÁS E ENERGIA – Hugo Leal

29. SECRETARIA DE JUV. E ENVELHECIMENTO – Alexandre Isquierdo

30. CGE – Demétrio Farah

31. RIO PREVIDÊNCIA – Eduardo Merlin

32. PGE – Bruno Dubeux

_____________

OPINIÃO DO JORNAL DO BRASIL:



A DESMORALIZAÇÃO DO RIO. Para acomodar partidos, Castro tem secretarias irrelevantes que só geram despesas para um Estado falido.