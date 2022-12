Alerj entrega prêmio Paulo Freire nesta segunda-feira

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) entrega, nesta segunda-feira (12), às 18h, o Prêmio Paulo Freire a autores de 41 projetos inovadores na área da educação. A sessão solene acontecerá na Capela Ecumênica da UERJ, no Campus Maracanã.

Criada pela Alerj em 2018, a premiação vem se expandindo ao longo de suas edições e homenageia o criador da “Pedagogia da Libertação”. A iniciativa contempla 11 categorias promovidas por profissionais de educação de escolas e universidades: Projeto Político Pedagógico, Educação Especial, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, Jovens e Adultos, Ensino à Distância, Educação Popular, Ensino Técnico, e Educação do Campo.

“É uma alegria fazer essa dupla homenagem: o reconhecimento de práticas pedagógicas e, ao mesmo tempo, reverenciar o nosso mestre maior e patrono da educação brasileira. Paulo Freire. Mesmo com todas as adversidades impostas pela realidade, os educadores e os estudantes mostram vigor e compromisso em todos os quase 200 projetos inscritos. Sigamos na luta pela educação pública com qualidade”, comentou o presidente da comissão, deputado Flávio Serafini (PSol).

Os projetos vencedores

I - Projeto Político-Pedagógico

Sidney Cardoso Santos Filho (Projeto CIEP 441 Sustentável)

Rayanne de Medeiros Gonçalves (Curso Pré-Militar Apolônio de Carvalho)



II - Experiência Pedagógica no Ensino Fundamental

Allan Sandes de Oliveira (Projeto Ilha de Cientistas)

Fernanda Sansão Ramos Mattos (Árvore das Lembranças do Cizínio)

Isabella Coelho Figueiredo (Jornal JB)

Jéssica Gralato Ferreira (Projeto Literário "Escrevivendo com Conceição Evaristo - Rumo a uma Educação Antirracista

Rosângela dos Santos Corrêa Nunes (Projeto Agroflorestar)



III - Experiência Pedagógica na Modalidade Educação Especial, na perspectiva inclusiva

Marcele Maria Ferreira Lopes (Vidas Secas em Telas)

Roseli Sobreira Borrego (Peja Bilíngue - Suíça é Libras em Ação)

Geisa Porto (Inclusão TEA: reconexão com a natureza para superação de obstáculos )



IV - Experiência Pedagógica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos

Flávio da Silva Miranda (Produção audiovisual: Luz, Câmera, Ciência em ação)

Juliana Martins Marteleto Novo (Um recorte de gênero na EJA: reflexões, desafios e potencialidades das mulheres na sociedade )

André Guimarães Valente (Implementação do curso de formação inicial em Cuidador de Idoso Integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA no Campus São Gonçalo do IFRJ)

Daniel de Souza Santos Candido (Dinamizando o currículo de Ciências e Biologia no CEJA Itaboraí: a sustentabilidade como tema gerador)



V - Experiência Pedagógica no Ensino Médio

Daniela Araújo de Abreu (Caixas Conceituais: liberte seu conceito)

Allan da silva (Aprendizagem Gráfica: uma imagem vale mais que mil palavras!)

Saulo Paschoaletto de Andrade (Serviços Gerais: o "faz tudo" no aplicativo)

Izabela de Fátima Bellini Neves (Sustentabilidade Já! construindo um futuro melhor no curso de formação de professores)

Maria Silvia Gomes (Mostra de Cultura Negra do Liceu Nilo Peçanha)



VI – Experiência Pedagógica no Ensino Técnico (Integrado, Concomitante e/ou Subsequente)

Caroline Porto de Oliveira (Faetequinho)

Luciane de Paiva Moura Coutinho (Escola de Projetos ETESC)

Anderson Carlos Nogueira Oriente (Economia Solidária - disciplina do Curso Técnico em Administração)

Luiz Carlos Ribeiro de Santana (Práticas de pesquisa e preservação do acervo da Fundação de Bem-Estar do Menor (FUNABEM): sensibilização do olhar de alunos do Ensino Médio Técnico)



VII - Experiência Pedagógica no Ensino Superior

Lorena Lopes Pereira Bonomo (CRIAS - Ateliê de Geografia das Infâncias da Baixada Fluminense)

Thiago Ranniery (Projeto Fundão Biologia na fronteira da diferença)

Rosa Malena de Araújo Carvalho (Experiências corporais lúdicas na educação de jovens, adultos e idosos)

Luciene de Sousa Teixeira Vales (Alfabeclicando: reforço escolar de alfabetização com uso de games educativos)



VIII - Experiência Pedagógica no Ensino a Distância

Doti Gay Pinto (Fórum de discussão: educação sobre drogas na perspectiva do conceito de redução de danos - uma experiência EaD na EJA semipresencial)

Isabela Lopes da Conceição (Pré-UERJ Maricá)



IX - Experiência Pedagógica na área de Ciência e Tecnologia

Herivelto Nunes Paiva (PODPAND - Podcast do Colégio Estadual Pandiá Calógeras)

Lucas Peres Guimarães (Do óleo para o sabão: por uma ciência empreendedora)

Rute Maria Júlio (A divulgação científica: inclusão da Entomologia na obra “Abaporu”)



X – Experiência Pedagógica na área da Educação do Campo ou diferenciada (indígena, quilombola e caiçara)

Sandro Oitaven (Complexo Agroecológico do CEFFA CEA Rei Alberto I)

Maria Clara Estoducto Pinto (Metodologias participativas de Educação em solos na Escola Municipal CEFFA Flores em Nova Friburgo, RJ: a pedagogia da alternância como estratégia de sensibilização para a transição agroecológica)

Rafaela dos Santos Ferreira de Araújo (A escola que descobriu o vento)

Shirleine Angelo Gomes de Loureiro Maior (Recriando as máscaras africanas atrás do Romuald Hazoumè)



XI – Experiência Pedagógica na área da Educação Popular

Ariadna Patricia Estevez Alvarez (Curso de Atualização Profissional em Práticas de Convivência nos Territórios)

Ana Paula dos Santos Monteiro (Rodas Literárias: narrativas do cotidiano em contos que encantam)

Thales Rabelo (Projeto Livres Para Brilhar)

George Ferreira Lau (Curso Preparatório Comunitário Paulo Freire)

Leonardo Conceição Gonçalves (Das lutas corporais às lutas sociais: um golpe na violência contra mulher)