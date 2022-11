Casa Escola de Arte e Tecnologia, em Itaboraí, tem Feira Cultural Mês da Consciência Negra

Município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Itaboraí é formado por quase 245 mil moradores, sendo dividido em oito distritos e 93 bairros. Com o objetivo de oferecer novos horizontes para a população, desde março está em funcionamento, na Avenida 22 de Maio, 3677, no bairro Outeiro das Pedras, o projeto Energia para Transformar | Casa Escola de Arte e Tecnologia (Ceat) Centro de cidadania que vem mobilizando a população nestes oito meses, o Ceat realiza neste sábado, 19 de novembro, véspera do Dia de Zumbi dos Palmares, a 1ª Feira Cultural Mês da Consciência Negra – Respeitando as diferenças promovendo a igualdade, é organizada pela equipe do Ceat com os organizadores Thiago de Carvalho, Pedro Carvalho e Liz Moreira.

Gratuita e sempre enfatizando a necessidade de refletir sobre a realidade, a programação começa às 13h com palestra com Larissa Ferreira, autora o livro “Da cor do carvão?”, que aborda aspectos sobre pautas afirmativas. Ao longo da tarde acontecerão apresentações dos jovens que estão nas turmas de canto coral, de dança urbana e teatro, além da participação especial da consagrada Cia Ànsar.

As inscrições para a grade de 19 cursos está aberta. O local conta com biblioteca, midiateca, palco, cozinha industrial para cursos na áreas de gastronomia, sala multiuso para aulas de artes e expressões, além de laboratório para cursos de artes técnicas. Basta acessar o site.

O projeto é viabilizado via lei estadual de incentivo à Cultura, com apoio da Escola da Cultura e patrocínio da Enel. A gestão e idealização da CeatT cabe aos gestores Rafael Galhardo, da Vila Musical, Priscila Seixas e Thiago Ramires, da Burburinho Cultural.

A previsão é de dois anos e atendimento de 17 mil alunos da rede pública e moradores da cidade de Itaboraí e arredores. O espaço funciona de terça-feira a sábado, das 13h às 21h.