Paulo Betti apresenta 'Autobiografia autorizada' no Palácio Tiradentes

O ator Paulo Betti faz apresentação gratuita do espetáculo “Autobiografia Autorizada”, nesta quinta-feira (17), às 18 horas, no Palácio Tiradentes. Os ingressos são distribuídos uma hora antes do espetáculo. O Palácio fica na Rua Primeiro de Março, s/n , na Praça XV.

A peça, com um pouco mais de uma hora de duração, é uma simpática narrativa dos episódios da infância do ator, em Sorocaba, no interior de São Paulo. A apresentação é uma parceria da Subdiretoria-geral de Cultura da ALERJ e da Fundação de Artes Anita Mantuano do Rio de Janeiro (Funarj), e integra o projeto A Arte de Inventar a Vida, que levará a peça para outras regiões da cidade e do estado, como São Gonçalo, Petrópolis e Nova Iguaçu.

Sobre o espetáculo

O texto traz o testemunho do ator, autor e diretor, que representa a mãe e outros personagens de sua vida, provocando uma reflexão sobre a valorização das histórias pessoais. Paulo Betti, filho de imigrantes italianos, que nasceu num bairro de maioria negra, descreve a vivência de riqueza cultural no que considera uma espécie de quilombo. Ele conta também que lá ficavam as quadras das escolas de samba da cidade, onde teve os primeiros contatos com a cultura popular e com diferentes grupos religiosos que o marcaram para sempre.

Betti, um dos mais completos atores do cenário nacional, com uma carreira artística consistente de mais de 40 anos, atuando no cinema, teatro e televisão.

Serviço: “Autobiografia Autorizada” / Local: Palácio Tiradentes. Rua Primeiro de Março S/N, Praça XV. Centro. / Horário: 17/11, às 19 horas. O público deve chegar uma hora antes para a retirada do ingresso. Entrada Franca.