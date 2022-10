Alerj abre inscrição para terceira edição do Prêmio Paulo Freire

A Assembleia Legislativas do Estado do Rio de Janeiro abriu inscrições, por meio da Comissão de Educação, para a terceira edição do Prêmio Paulo Freire, que reconhece iniciativas pedagógicas de docentes do Rio de Janeiro, de escolas e universidades públicas no estado e educação popular. O prêmio foi criado em 2018 e homenageia um dos maiores educadores do país - autor da "Pedagogia da Libertação" -, referência mundial na área e patrono da Educação brasileira. Desde a primeira edição já foram reconhecidas 107 estratégias pedagógicas.

Este ano, os projetos poderão ser inscritos em 10 categorias, são elas:

- Projeto Político-Pedagógico;

-Experiência Pedagógica no Ensino Fundamental;

-Experiência Pedagógica na Modalidade Educação Especial, na perspectiva inclusiva;

- Experiência Pedagógica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos;

- Experiência Pedagógica no Ensino Médio; Experiência Pedagógica no Ensino Técnico (Integrado, Concomitante e/ou Subsequente);

- Experiência Pedagógica no Ensino Superior;

- Experiência Pedagógica no Ensino a Distância;

- Experiência Pedagógica na área de Ciência e Tecnologia;

- Experiência Pedagógica na área da Educação do Campo ou diferenciada (indígena, quilombola e caiçara);

- Experiência Pedagógica na área da Educação Popular.

Os interessados podem conferir o edital e fazer a inscrição via formulário online até o dia 9 de novembro. A análise e seleção dos projetos será feita por uma banca e o resultado final será anunciado no início de dezembro, quando também haverá uma cerimônia de premiação.

“Este prêmio é uma reverência a um dos grandes exemplos da educação brasileira e um reconhecimento necessário aos profissionais que se dedicam diariamente pela construção do conhecimento em sala de aula e fora dela. Em um contexto de ataques frequentes à educação pública, de desprezo à Ciência e ao conhecimento, poder reconhecer as estratégias pedagógicas de professores é um ato de resistência”, disse Serafini, presidente da Comissão de Educação da Alerj.