TSE mantém decisão que barrou candidatura do 'faraó dos bitcoins'

Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve nessa terça (11) a decisão que negou o registro de candidatura a deputado federal (pelo RJ) de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o 'faraó dos bitcoins'.

Glaidson está preso e obteve cerca de 37 mil votos no primeiro turno, mas não foi eleito. Ele concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo partido Democracia Cristã.

Ele é dono da empresa GAS Consultoria e Tecnologia, com sede em Cabo Frio (RJ), na região dos lagos fluminense, acusada de operar um sistema de pirâmides financeiras envolvendo moedas digitais e causar prejuízos a investidores.

No mês passado, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) rejeitou a candidatura de Glaidson. O tribunal entendeu que o candidato estava inelegível no momento em que solicitou o registro por exercer a função de direção em empresa financeira que é alvo de liquidação judicial. A proibição está prevista na Lei da Ficha Limpa. (com Agência Brasil)