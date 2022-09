Poder Executivo poderá firmar parcerias com a iniciativa privada para reativar linhas de trem

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nessa terça-feira (13), em segunda discussão, o Projeto de Lei 1.174/19, de autoria do deputado Anderson Moraes (PL), que autoriza o Poder Executivo a firmar parceria com a iniciativa privada para a reativação de linhas ferroviárias fluminenses. O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

A medida complementa a Lei 8.210/18, que criou o Programa Estadual de Recuperação da Malha Ferroviária com objetivos turísticos. A norma prevê a recuperação de 14 linhas, entre elas o Ramal Barrinha, que liga Barra do Piraí a Japeri, além de ramais na Região Metropolitana e no Norte Fluminense. O novo projeto determina que a reativação das linhas de trem priorize a segurança dos passageiros.

“A reativação desta linha é uma importante demanda dos moradores da região, que foram privados de um transporte de massa fundamental para ligação da Região Metropolitana com a Região Sul Fluminense. A paralisação também impactou todo o comércio e turismo nas cidades, e a reativação pode ajudar a revitalizar a área”, explicou o autor.