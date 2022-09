Turnowski, homem de confiança do governador Claudio Castro, é preso no Rio

Foi preso nesta sexta (9), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, o ex-secretário de Polícia Civil do estado Allan Turnowski. O delegado e ex-chefe da Polícia Civil foi acusado por envolvimento com o jogo do bicho e por organização criminosa. ele é candidato a deputado federal pelo PL, e conta com apoio do presidente Bolsonaro e do governador Claudio Castro (RJ), de quem é homem de confiança.

De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Turnowski foi levado para a Corregedoria de Polícia. A operação também cumpre mandado de busca e apreensão na casa do delegado Antônio Ricardo, ex-diretor da Delegacia de Homicídios.

A investigação faz parte da Operação Carta de Corso, que prendeu o delegado Maurício Demétrio, que foi titular da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), em junho do ano passado, acusado de cobrar propina de comerciantes.

Maurício Demétrio também foi denunciado pelo MPRJ, mas já está preso. Turnowski e Ricardo estão licenciados de seus cargos públicos para concorrer nas eleições do dia 2 de outubro, a deputado federal e deputado estadual, respectivamente.

A advogada de Antônio Ricardo, Adriana Galucio, disse que ainda não teve acesso ao inquérito para ter conhecimento das acusações. Segundo ela, o delegado nega qualquer ato ilícito, não foi intimado a depor em nenhum momento e não tem nenhuma relação profissional ou pessoal com Demétrio. Adriana informou que foram apreendidos na casa de Ricardo o telefone celular de uso pessoal dele e mais três aparelhos antigos que estavam sem uso.

O advogado de Turnowski, Fernando Drummond, disse que a defesa só se manifestará quando tiver acesso ao processo. (com Agência Brasil)