‘Sou jovem, sou empreendedor’: Alerj aprova programa de incentivo à primeira empresa

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou em segunda discussão, nessa quarta-feira (17), o Projeto de Lei 5.173/21, de autoria do deputado Rodrigo Amorim (PTB), que cria o Programa “Sou Jovem, Sou Empreendedor”, que visa a incentivar a criação de novas empresas no estado, além de estimular o interesse dos jovens fluminenses ao mercado de trabalho e ao empreendedorismo. A norma segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.



O projeto beneficiará jovens matriculados nas escolas da rede pública, estudantes bolsistas de cursos técnicos e superiores e as pessoas entre 16 a 29 anos que tenham empresa aberta ou que busquem abrir sua primeira empresa.



O Programa “Sou Jovem, Sou Empreendedor” será realizado em seis etapas: o diagnóstico de perfil empreendedor e cursos de iniciação ao empreendedorismo, de gestão empresarial e de elaboração do plano de negócios, de acesso à linha de crédito, de criação da primeira empresa (custeada com uma linha de crédito de até R$ 50 mil da AgeRio autorizada pelo projeto) e o acompanhamento das empresas durante os dois primeiros anos.



“O empreendedorismo jovem trata do fenômeno de abertura de negócios com ideias inovadoras por pessoas entre 18 e 30 anos de idade, o que tem acontecido com maior frequência a partir da segunda metade dos anos 2000, estando relacionado principalmente à globalização do mundo dos negócios e o desenvolvimento das ferramentas tecnológicas, que além de oferecer as suas próprias oportunidades também abriu campo para a abertura de novas empresas em diferentes setores”, explicou Amorim na justificativa do projeto.