Rio terá queda brusca de temperatura com chegada de frente fria

O Centro de Operações Rio informa que o carioca deverá voltar a enfrentar quedas de temperatura e ventos fortes nas próximas horas. Segundo o Centro de Operações Rio da prefeitura, o tempo começa a mudar nesta quinta-feira (18), após um dia de sol forte e sem nuvens, com a temperatura máxima de 34º Celsius (ºC). No final do dia, uma frente fria chegará ao Rio, vinda do oceano, trazendo ventania e queda brusca de temperatura.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, há previsão de rajadas de ventos de moderados a fortes ao longo do dia. De acordo com a Marinha do Brasil, há um aviso de ressaca do mar para o litoral do Rio de Janeiro. Ondas de até 3 metros de altura podem atingir a orla da cidade das 21h de quinta-feira até as 9h de sábado (20).

Fim de semana



Na sexta-feira (19), a passagem da frente fria ocasionará mudanças nas condições de tempo, o céu estará nublado a encoberto com chuva fraca a moderada a partir da manhã e ventos moderados a fortes ao longo do dia. A temperatura máxima é de 22° C e a mínima, de 12° C.

No sábado (20), após a passagem da frente fria, ventos úmidos do oceano ainda manterão o tempo instável. A previsão é de céu nublado a encoberto com chuva fraca a moderada a qualquer momento. A temperatura máxima é de 20º C e a mínima pode atingir 10º C.

Para o domingo (21), o céu estará de nublado a parcialmente nublado e com previsão de chuva fraca isolada durante a madrugada. Segundo o Alerta Rio, em toda a cidade, a previsão é de menos de 5 mm de chuva para este dia. Os termômetros voltarão a oscilar entre a máxima de 22º C e mínima de 12º C. (com Agência Brasil)