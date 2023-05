Michelle diz não saber motivo de operação da PF e reforça: 'Na minha casa, apenas eu fui vacinada'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se pronunciou, por meio das redes sociais, após a deflagração da operação da Polícia Federal, que cumpriu mandado de busca e apreensão em sua casa na manhã desta quarta-feira (3). O ex-presidente se tornou alvo de uma operação que apura suspeita de fraude em dados do Ministério da Saúde.

Embora não tenha sido alvo da operação Venire, Michelle também está na mira dos investigadores que apuram uma suposta "associação criminosa constituída para a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde. Michelle afirmou não saber o motivo da ação e reforçou que, em sua casa, somente ela foi vacinada - durante viagem aos Estados Unidos, em setembro de 2021.

"Hoje a PF fez uma busca e apreensão na nossa casa, não sabemos o motivo e nem o nosso advogado não teve acesso aos autos. Apenas o celular do meu marido foi apreendido. Ficamos sabendo, pela imprensa, que o motivo seria “falsificação de cartão de vacina” do meu marido e de nossa filha, Laura. Na minha casa, apenas EU fui vacinada", escreveu a ex-primeira-dama.

No Twitter, a ex-primeira-dama, que é evangélica, divulgou um salmo da Bíblia: "Os que confiam no SENHOR serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu confio no Senhor! Obrigada amado da minha minh'alma", escreveu.

Segundo a PF, os suspeitos da fraude inseriram dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. O objetivo foi emitir certificados falsos para pessoas que não tinham sido imunizadas e, dessa forma, permitir que elas pudessem viajar e acessar locais onde a imunização era obrigatória, como os Estados Unidos.

Os supostos crimes são de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores, já que a filha mais nova do ex-presidente, Laura Bolsonara, de 12 anos, também teria tido o cartão vacinal adulterado.

"A apuração indica que o objetivo do grupo seria manter coeso o elemento identitário em relação a suas pautas ideológicas, no caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19", afirma a PF.

Foram alvos de mandado de prisão os ex-ajudantes de ordens Mauro Cid e Luis Marcos dos Reis, os seguranças Max Guilherme e Sergio Cordeiro, Ailton Moraes Barros, candidato a deputado estadual pelo PL-RJ em 2022, e João Carlos de Sousa Brecha, secretário em Duque de Caxias (RJ).

Todos teriam atuado para fraudar o sistema com inserções de dados falsos para favorecer Bolsonaro, Cid e a filha do ex-presidente com Michelle, Laura Bolsonaro.