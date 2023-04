Deputados aprovam urgência para votação do PL das Fake News

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (25), requerimento de urgência para votação do Projeto de Lei (PL) nº 2630/20, popularmente conhecido como PL das Fake News. O projeto que institui medidas para o combate à desinformação nas redes sociais e prevê a punição de plataformas teve 238 votos favoráveis e 192 contrários.

A medida acelera a tramitação do texto ao fazer com que ele pule as etapas das comissões. A previsão é que o plenário da Câmara vote o projeto na terça-feira da próxima semana. Caso seja aprovada pelos deputados, a matéria precisará passar por uma nova votação no Senado, que dará a palavra final sobre o texto.

O PL prevê, entre outros pontos, a responsabilização das plataformas por conteúdo ilegal disseminado em seus meios. Também será determinado que relatórios de transparência sejam divulgados semestralmente. O texto recomenda, ainda, o "dever de cuidado", que determina que as plataformas, antes mesmo de serem notificadas, fiscalizem os conteúdos veiculados em suas redes para impedir propagação de conteúdo ilegal.

Outros pontos

Remuneração de veículos: Conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores serão remunerados. Com a medida, a proposta pretende valorizar a informação produzida por jornais como forma de combater a desinformação.

Impulsionamento: Plataformas serão responsáveis pela reparação de danos causados por conteúdos pagos gerados por terceiros e deverão identificar anunciante ou usuário responsável pelo impulsionamento .

Crianças e adolescentes: Empresas devem impedir o acesso de crianças, verificar a idade dos usuários e vetar a coleta de dados pessoais de menores.

Imunidade parlamentar: Extensão da imunidade parlamentar para as redes sociais. Especialistas temem dificuldade de moderação.

A votação



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), costurou um acordo com os líderes partidários para votar o pedido de urgência na noite desta terça e a análise do texto do Projeto de Lei 2630/20, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, na próxima semana. A medida foi articulada para que o relator, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), possa negociar as mudanças propostas pelos partidos.

Inicialmente, o projeto, que cria medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais e nos serviços de mensagens privadas, seria votado nesta terça, mas o presidente da Casa Baixa negociou aprovação da urgência PL2630, para que ele não precise passar por comissões especiais, em troca de alguns dias para a votação do texto em plenário.



Durante almoço nesta terça, a “troca” foi aprovada por todos os partidos, que votariam “sim” simbolicamente na noite de hoje, sem a necessidade de votação nominal dos deputados. Com o acordo definido, muitos deputados nem compareceram ao plenário. Mas de última hora, deputados bolsonaristas resolveram descumprir o acordo anteriormene selado e pedir votação nominal, acreditando que o pedido de urgência não teria os 257 votos necessários para aprovação devido ao esvaziamento da sessão.

A sabotagem da extrema-direita incomodou Arthur Lira, que aproveitou seu poder de presidente da Câmara dos Deputados para executar um artigo da casa que permite a aprovação do pedido de urgência com maioria simples dos votos, sem precisar atingir 257. "É minha prerrogativa regimental", justificou.

Foi isso que aconteceu: pauta aprovada por 238 x 192. A cartada de mestre de Lira pode ser utilizada somente três vezes ao longo da legislatura. Com a aprovação da urgência, o PL2630, que tem como relator o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), será votado na Câmara dos Deputados, sem passar por comissões especiais, na próxima terça-feira.

Responsabilização



Em meio a muita pressão das plataformas digitais, as chamadas big techs, o PL das fake news aguarda a votação dos deputados desde junho de 2020, quando foi aprovado pelo Senado. Na ocasião, o texto seguiu para Câmara, onde mudou quase completamente.

No ano passado, parlamentares rejeitaram a votação em regime de urgência por apenas oito votos e voltou ao estágio em que precisa transitar por comissões ou grupo de trabalho específico.



O projeto de lei prevê a transparência de redes sociais e de serviços de mensagens privadas, sobretudo quanto à responsabilidade dos provedores no combate à desinformação. A proposta também determina o aumento da transparência em relação a conteúdos patrocinados e à atuação do poder público.

O projeto das fake news vem sendo discutido desde a gestão de Jair Bolsonaro (PL) e sofre críticas por parte dos deputados e senadores alinhados ao ex-presidente. Ele prevê o estabelecimento de medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais e serviços de mensagens, como WhatsApp e Telegram.