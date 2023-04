Vice-líder do governo diz que Anderson Torres deverá ser o primeiro convocado à CPMI dos Atos Golpistas

A provável leitura para o requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpistas de 8 de janeiro é o assunto do mês nos bastidores da Câmara dos Deputados. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prometeu instalar a CPMI em sessão no plenário desta quarta-feira (26).

Até quarta-feira passada (19), quando se instaurou a crise no Gabinete de Segurança Inconstitucional (GSI), parte da ala governista no Congresso temia que a instalação de uma CPI fosse usada para acusar o governo Lula de envolvimento com os golpistas. Após a saída do ex-ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, mudou-se a estratégia.

Nesta terça (25), o vice-líder do governo no Congresso, Lindhberg Farias (PT-RJ), afirmou ao podcast “O Assunto” que o inquérito será "um tiro no pé dos bolsonaristas".

"Nós vamos atrás da autoria intelectual, vamos atrás dos financiadores e, para mim, vai ter parlamentares caçados", afirma Lindhberg.

O parlamentar defende, como primeiro passo, a convocação do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, para prestar esclarecimentos. O número 2 de Jair Bolsonaro (PL) está preso, desde o dia 14 de janeiro, em razão de indícios de omissão nos ataques contra os Três Poderes.

"Estamos ansiosos pela CPMI. Vamos provar que Anderson Torres era o elo de golpistas com Bolsonaro. A CPMI vai deixar isso claro e comprometer ainda outros parlamentares próximos a Bolsonaro. Bolsonaro vai depor na quarta-feira à Polícia Federal. Quem sabe essa CPI também não chama o ex-presidente?", diz Farias.

A CPMI

A CPMI terá 32 integrantes: 16 senadores e 16 deputados. As vagas serão ocupadas de forma proporcional ao tamanho dos blocos partidários.

No Senado, os blocos Democracia, com 30 senadores, e Resistência Democrática, com 28, são governistas. Os blocos Vanguarda, com 13 senadores, e Aliança, com 10, formam a oposição.

Na Câmara dos Deputados, o governo também tem maioria. Mas o chamado Centrão será o fiel da balança porque tem influência nos dois maiores blocos. Um formado por nove partidos e o outro formado por cinco partidos.

Com o apoio dos maiores blocos na Câmara dos Deputados e no Senado, o governo poderá eleger o presidente da CPMI que, depois, em um acordo, indicaria um relator. Cabe ao presidente convocar e conduzir as sessões. O relator define a linha de investigação e o momento de ouvir os depoimentos. A oposição disse que vai lutar contra a estratégia do governo.