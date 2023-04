Lula aterrissa em Portugal em primeira viagem à Europa

O presidente Lula desembarcou nesta sexta-feira (21) em Lisboa, onde discutirá temas bilaterais como o conflito na Ucrânia e o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.

Segundo o Itamaraty, a viagem se enquadra "no contexto de relançamento das relações com a Europa e com o mundo".

A agenda do presidente brasileiro inclui encontros com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro português, António Costa, e participação na reunião da 13ª Cimeira Brasil-Portugal, uma cúpula bilateral retomada após sete anos, nesse sábado (22). Os dois governos deverão assinar ao menos 13 documentos, incluindo um acordo para equivalência de diplomas nos níveis fundamental e médio, e outro para reconhecer carteiras de motorista.

No domingo (23) não há compromissos oficiais, mas na segunda-feira (24) Lula viaja para a cidade de Matosinhos, norte de Portugal, para abertura do Fórum de Negócios Portugal-Brasil. O roteiro inclui ainda cerimônias culturais, nesse sábado (22), e uma de homenagem ao chefe de Estado brasileiro, terça-feira (25).

Também na terça, Lula viaja para a Espanha (Madri), onde participa de um fórum empresarial local, podendo se encontrar com o rei espanhol, Felipe VI. Já na quarta-feira (26) haverá reunião com o premiê do país, Pedro Sánchez, antes de uma cerimônia de assinatura de acordos.

Desde janeiro Lula já visitou a Argentina, Uruguai, EUA, China e os Emirados Árabes Unidos. No início de maio, deverá aterrissar novamente na Europa, para a coroação do rei Charles III e também uma reunião com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. (com Sputnik Brasil)