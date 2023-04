Governo muda estratégia após crise no GSI e passa a apoiar instalação de CPMI sobre 8 de janeiro

Diante da crise instaurada pela divulgação das imagens das câmeras do circuito interno do Palácio do Planalto durante os atos golpistas de 8 de janeiro, que culminou no pedido de demissão do ministro Gonçalves Dias do Gabinete de Segurança Inconstitucional (GSI), o governo mudou de estratégia e agora se posiciona favorável à instauração da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar os ataques às sedes dos Três Poderes.

A proposta é dos parlamentares da oposição, encabeçada pelo deputado André Fernandes (PL), mas até esta quarta-feira a base aliada a Lula era contra. Parlamentares governistas, inclusive, tentavam convencer deputados e senadores a retirarem assinaturas do pedido de criação da comissão, a fim de inviabilizar o colegiado.

Leia mais: G. DIAS DISSE A LULA QUE CÂMERA DO CIRCUITO INTERNO DE TV ESTAVA QUEBRADA



Entretanto, poucas horas depois da saída de G. Dias do GSI, que apareceu em um vídeo circulando pelo Palácio do Planalto em meio aos golpistas, os líderes do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e na Câmara, José Guimarães (PT-CE), defenderam a instalação da CPI.

O novo posicionamento trata-se de uma orientação do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A jornalistas, ele ressaltou que "o vazamento editado dessas imagens (em relação a Gonçalves Dias) cria uma nova situação política.

"Orientamos e o líder na Câmara, o líder no Senado e o líder no Congresso, no diálogo com os líderes dos partidos que compõem a base tanto na Câmara do Senado, a afirmar claramente, desde ontem, que caso a sessão do Congresso na próxima semana tenha a leitura da instalação de uma CPMI, nós apoiaremos a instalação", reforçou Padilha.

Nas redes sociais, Padilha reforçou que a instalação da CPI será uma "pá de cal" na tentativa de parlamentares da oposição de criar o que ele chama de "teoria terraplanista" de que integrantes do governo Lula - ou petistas infiltrados - estariam envolvidos nos atos.

"Vamos fazer o enfrentamento político no Congresso Nacional e, na minha opinião, enfrentamento político será a pá de cal nessa tentativa de criar uma teoria conspiratória que é um verdadeiro terraplanismo", acrescentou.

Um dos pontos levantados por Padilha para justificar a mudança de estratégia diz respeito às imagens divulgadas pela CNN Brasil nesta quarta. O ministro questiona o porquê de Gonçalves Dias aparecer de "cara limpa" enquanto outros militares alocados no GSI estavam com o rosto borrado na edição. "Por que se borra uns e não se borra outros? Se omitiram imagens, o governo quer saber. Apuração completa, envolvendo todos os agentes ali", declarou.

Criação da CPI mista

Havia uma expectativa dos parlamentares da oposição de que a sessão que poderia ser realizada a leitura da CPMI fosse realizada na terça-feira passada (18), mas o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu pelo adiamento da sessão após uma reunião com os governistas.

Pacheco, no entanto, já prometeu que irá ler o requerimento de instalação da CPMI na sessão do Congresso da próxima quarta-feira (26), se houver apoio suficiente – são necessárias 171 assinaturas na Câmara e 27 no Senado. Até agora, segundo o líder da Oposição na Câmara, Carlos Jordy (PL-RJ), há 194 assinaturas de deputados e 37 de senadores.