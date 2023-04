Em aceno a Lula, Pacheco adia sessão que pode criar CPMI do 8 de janeiro; oposição critica

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), adiou para o dia 26 de abril a sessão conjunta do Congresso Nacional que estava prevista para ser realizada nesta terça-feira (18). Havia uma expectativa, por parte de parlamentares da oposição, de que o pedido de abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar os ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro, poderia ser lido na sessão desta terça.

Com o adiamento, os oposicionistas se reunirão para traçar uma estratégia de obstrução nas votações do Congresso e avaliar se recorrerão à Justiça. O deputado André Fernandes (PL-CE), autor do requerimento, usou as redes sociais para dizer que havia o quórum necessário de deputados para abrir a sessão do Congresso e pressionar Pacheco.

Em entrevista, o presidente do Congresso justificou o adiamento e informou que a leitura do requerimento de criação da CPI mista ocorrerá na próxima semana. A decisão do adiamento foi tomada durante reunião de líderes partidários e atende a um pedido de parlamentares aliados ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Houve um fato superveniente, em relação ao projeto do piso da enfermagem. A maioria solicitou adiamento. Houve um arbitramento do Congresso para fazer uma sessão na quarta que vem para a gente analisar todos os vetos, todos os projetos e fazer a leitura do requerimento", disse Pacheco.

Mais cedo, o presidente do Congresso afirmou que garantirá o direito de parlamentares que defendem a criação da CPMI. Até o momento, 194 deputados e 37 senadores apoiam o pedido, que foi apresentado pelo deputado André Fernandes (PL-CE). Para o requerimento ter validade, são necessárias as assinaturas de 171 deputados e 27 senadores.

Governo é contra CPMI

Lula se opõe à criação de um colegiado para apurar os atos golpistas por considerar que o governo tem os instrumentos necessários para investigar os crimes. Também há um receio de que a CPMI trave propostas prioritárias para o governo, como a reforma tributária.

Diante da contrariedade do presidente da República, governistas tentam convencer parlamentares a retirarem assinaturas e, assim, inviabilizar o pedido. Com o adiamento da sessão, aliados de Lula têm mais tempo para articular a retirada de apoios. Já líderes da oposição afirmaram que o adiamento seria uma "manobra" do governo para conseguir retirar assinaturas de apoio à CPMI.