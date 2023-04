PGR defende saída de ex-ministro Anderson Torres da prisão

Preso desde o dia 14 de janeiro numa cela improvisada do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop), no Distrito Federal, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres pode ser solto nos próximos dias. Trata-se de uma recomendação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que defendeu junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) a revogação da prisão preventiva de Torres.

A soltura é um pedido da defesa do ex-ministro, encabeçada pelo advogado Eumar Novacki, ex-chefe da Casa Civil de Ibaneis Rocha.

Em parecer encaminhado à Suprema Corte, o subprocurador-geral da República e coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, Carlos Frederico Santos, afirmou que, agora que as investigações estão avançadas, a prisão de Torres pode ser substituída por medidas menos gravosas, como: o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de sair do DF e de entrar em contato com os demais investigados, além da manutenção do afastamento do cargo de delegado da Polícia Federal.

Na manifestação, Frederico Santos alega que a prisão de Torres foi determinada para evitar ocultação e destruição de provas, sendo que, "no atual cenário da investigação, não mais subsistem os requisitos para a manutenção da segregação cautelar". Acrescenta que, neste momento das investigações, a manifestação pela soltura não indica uma avaliação sobre a culpabilidade ou não de Torres nos fatos ligados ao 8 de janeiro.

Relator do caso no STF, o ministro Alexandre de Moraes já havia negado um pedido do ex-secretário para deixar a cadeia. Foi no início de março, quando a Procuradoria se manifestou pela continuidade da prisão preventiva.

Depressão

Pessoas próximas a Anderson Torres afirmam que ele perdeu peso, desistiu de um curso de eletricista e está em um quadro de apatia e tristeza. O estado de saúde de Torres foi levado ao Supremo no último pedido apresentado pela defesa do ex-ministro. Na manifestação, os advogados afirmam que Torres "chora constantemente" e está em um estado de "tristeza profunda".

- Ao passo que não vê as filhas desde a sua prisão preventiva, [Anderson Torres] "entrou em um estado de tristeza profunda, chora constantemente, mal se alimenta e já perdeu 12 quilos".

Entenda o caso

Torres é investigado em inquérito do STF por, supostamente, ter se omitido da função de secretário de segurança durante os atentados antidemocráticos em 8 de janeiro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Enquanto milhares de golpistas invadiram e depredaram os prédios dos três poderes, ele estava em viagem aos Estados Unidos.

A PGR afirma ter reunido indícios de que Torres tinha conhecimento das convocações de teor antidemocrático e da chegada de mais de 130 ônibus a Brasília com apoiadores extremistas de Bolsonaro inconformados com a derrota do ex-mandatário nas eleições presidenciais.

Em depoimento à PF, o ex-número 2 da Segurança Pública do DF, Fernando de Souza Oliveira, afirmou que o então titular deixou o País sem repassar "diretrizes" nem o apresentar aos comandantes das forças policiais e ao governador Ibaneis Rocha (MDB).

Oliveira também pontuou que não tomou conhecimento, por exemplo, do plano operacional da Polícia Militar para as manifestações que ocorreriam nos dias 6, 7 e 8 de janeiro.