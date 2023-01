PIMENTA: INVASÃO DA SEDE DOS TRÊS PODERES NÃO SERIA POSSÍVEL SEM CUMPLICIDADE E CONIVÊNCIA DE AUTORIDADES DO DF

Thaís Barcellos - O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, responsabilizou as “autoridades” do governo do Distrito Federal pela invasão da sede dos Três Poderes, em Brasília. Há pouco, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), determinou a exoneração do secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, após a depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

“A invasão da sede dos Três Poderes não seria possível sem cumplicidade e conivência de autoridades do DF”, disse Pimenta, no Twitter. “São intoleráveis, inaceitáveis e criminosas as ações deste grupo de radicais contra a democracia e ao Estado de Direito”, completou.

LIRA: RESPONSÁVEIS POR ATAQUE À DEMOCRACIA DEVEM SER IDENTIFICADOS E PUNIDOS

Iander Porcella - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que os responsáveis por promover e acobertar os ataques à democracia brasileira neste domingo, 8, devem ser identificados e punidos. Grupos radicais inconformados com o resultado da eleição invadiram e depredaram hoje os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Os responsáveis que promoveram e acorbetaram esse ataque à democracia brasileira e aos seus principais símbolos devem ser identificados e punidos na forma da lei", escreveu Lira no Twitter.

"A democracia pressupõe alternância de poder, divergências de pontos de vista, mas não admite as cenas deprimentes que o Brasil é surpreendido nesse momento. Agiremos com rigor para preservar a liberdade, a democracia e o respeito à Constituição", emendou o presidente da Câmara.

Lira também afirmou que o Congresso jamais negou voz a quem quisesse se manifestar pacificamente, mas nunca dará espaço para a baderna, a destruição e o vandalismo.