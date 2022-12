Dino diz que segurança da posse de Lula será reforçada; novos explosivos são encontrados no DF

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), anunciou neste domingo (26) que os procedimentos de segurança para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) serão reavaliados após a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) descobrir um plano de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) envolvendo explosivos.



"A posse do presidente Lula ocorrerá em paz. Todos os procedimentos serão reavaliados, visando ao fortalecimento da segurança. E o combate aos terroristas e arruaceiros será intensificado. A democracia venceu e vencerá", escreveu Dino em seu perfil no Twitter.

A posse do presidente Lula ocorrerá em paz. Todos os procedimentos serão reavaliados, visando ao fortalecimento da segurança. E o combate aos terroristas e arruaceiros será intensificado. A democracia venceu e vencerá. — Flávio Dino ???????? (@FlavioDino) December 25, 2022

A PCDF prendeu na noite do último sábado (24), véspera de Natal, o empresário bolsonarista George Washington de Oliveira, de 54 anos após ele ter montado um artefato explosivo e acoplado em um caminhão-tanque de combustível no intuito de causar uma explosão nos arredores do Aeroporto Juscelino Kubitschek (JK), em Brasília.



Junto com ele, os agentes encontraram um arsenal composto por duas espingardas, um fuzil, dois revólveres, três pistolas, centenas de munições, uniformes camuflados e pelo menos cinco emulsões explosivas.



Em depoimento, ele admitiu a responsabilidade e revelou que a instalação de explosivos em diferentes pontos de Brasília foi definida pelo grupo de apoiadores de Bolsonaro que está acampado em frente ao Quartel General (QG) do Exército com o objetivo de provocar a decretação de um Estado de Sítio no país.



Mais cedo, Dino classificou o ato de Oliveira como terrorismo e informou que vai pedir a criação de grupos especiais para "combater o terrorismo e o armamentismo irresponsável"



Novos explosivos são encontrados



A Polícia Militar do Distrito Federal encontrou nesse domingo (25) artefatos explosivos em uma zona de mata na cidade-satélite de Gama, localizada a cerca de 30 km de Brasília.



Terroristas do QG se livraram das bombas desovando-as em local ermo.

O cerco se fecha!

Tremei terroristas de porta de quartel! (a dúvida é se é da porta pra fora ou pra dentro)



Tag #SOSFFAASalvemOBrasil bolsonarista terrorista grave mito armação empresário exército adélio pic.twitter.com/yWD2GhGOk7 — MAGNUS DEERING (@MagnusTavola) December 26, 2022

O esquadrão de bombas foi acionado para verificar se o material encontrado de fato era explosivo. Por volta das 22h30, a operação "neutralizou os artefatos por meio de uma detonação controlada".



Segundo a PM, havia coletes balísticos, capas de coletes balísticos e material explosivo. (com Sputnik Brasil)