Ao menos 4 chefes de Estado africanos virão para a posse de Lula

Thaís Rodrigues - Ao menos quatro chefes de Estado de países africanos estarão em Brasília, no dia 1º de janeiro, para comparecer à posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Virão ao Brasil os presidentes de Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau e Zimbábue. De acordo com o embaixador Fernando Igreja, responsável pelo cerimonial da posse, ao todo, pelo menos 17 autoridades de quatro continentes estarão em Brasília para a solenidade. Com isso, esta é a posse com o maior número de chefes de Estado da história do Brasil.

Confirmaram presença, também, o vice-presidente do Panamá, o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e os ministros de Relações Exteriores da Costa Rica, do México, da Palestina e da Turquia. Além destes, os presidentes da Alemanha, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Portugal, Suriname, Timor Leste, Uruguai e o rei da Espanha.

Em nota, o embaixador Igreja declarou que o convite foi feito a todos os países com quem o Brasil mantém relações diplomáticas. Atualmente, o Brasil mantém relações com mais de 190 países. O Itamaraty continua recebendo confirmações.

Posição dos países africanos

Todos os países africanos que até agora confirmaram presença participaram das eleições de 2022, onde cidadãos brasileiros que vivem no exterior puderam colaborar com a escolha do presidente. Em todos os países o candidato petista recebeu mais votos que seu opositor, Jair Bolsonaro (PL).

Levantamento feito pela Alma Preta Jornalismo mostra que, no geral, Lula venceu em 12 dos 17 países africanos que tiveram votações no segundo turno. Os boletins de urna de Angola, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Nigéria, Quênia, Senegal, Tanzânia, Tunísia e Zâmbia revelam a vitória do político petista nesses países.

Já no primeiro luto, Lula se destacou com ampla vantagem em países como África do Sul, Angola, Costa do Marfim, Egito, Gana, Cabo Verde, Marrocos e Zâmbia. Mas também venceu na Tunísia, Senegal, Quênia e Guiné-Bissau, com uma diferença de até três votos perante o concorrente.

Como será a posse

O Congresso Nacional divulgou na quinta-feira (15) o roteiro da posse de Lula. A cerimônia na sede do Legislativo é a primeira etapa. Chefes de Estado e de Governo ficarão no Anexo 1 do Senado Federal, enquanto autoridades e convidados se reunirão no Salão Branco do Congresso Nacional, conhecido como Chapelaria.

Lula e seu vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), sairão em cortejo da Catedral Metropolitana de Brasília às 14h30 em direção ao Congresso Nacional. Segundo a futura primeira-dama, Janja da Silva, o tradicional desfile em carro aberto será realizado. Coordenadora dos preparativos da posse, ela afirmou que a expectativa é de que mais de 300 mil pessoas compareçam ao evento. Telões serão instalados para que o público acompanhe as cerimônias protocolares.

Lula deverá se pronunciar após a assinatura do Termo de Posse, seguido pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A previsão é de que às 16h20 o presidente saia do Congresso em direção ao Palácio do Planalto, onde subirá a rampa.

Então, ele fará seu pronunciamento à nação. Encerrada a solenidade, começa o evento “Brasil do Futuro”, com shows diversos. Serão mais de 70 artistas, entre eles BaianaSystem, Chico Cesar, Duda Beat, Gaby Amarantos, Johnny Hooker, Martinho da Vila, Pablo Vittar e a futura ministra da Cultura Margareth Menezes.