Bolsonaro tem recaída na tristeza diante da proximidade de saída do Planalto

Os preparativos para mudança fizeram "cair a ficha" do presidente Bolsonaro de que seu período no comando da República está acabando. A notícia saiu na "Folha de S. Paulo".

Aliados de Jair Bolsonaro (PL) afirmam que o presidente tornou a ficar deprimido por conta da proximidade de sua saída do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada, em Brasília.



Após iniciar um movimento para encerrar o período de reclusão e retomar a vida política, o presidente tornou a mergulhar na tristeza ao observar os preparativos iniciados para sua mudança. Segundo aliados, isso fez "cair a ficha" do presidente de que seu período na presidência da República está acabando.



Nesta semana, a estrutura de metal que ficou conhecida como "cercadinho", onde Bolsonaro se dirigia a apoiadores no Palácio da Alvorada, começou a ser desmontada. Imagens de caminhões de mudança e outros veículos de carga chegando ao Alvorada também circularam na mídia e nas redes sociais.

Caminhão de mudança foi visto saindo do Palácio do Planalto (Foto: Folhapress)

Também será feita uma pintura na rampa do Planalto e limpeza externa da área. As medidas fazem parte dos preparativos para receber o sucessor de Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Aos aliados, Bolsonaro tem dito que pretende continuar afastado da política pelo menos nos três primeiros meses de 2023. Segundo os interlocutores, ele segue inconformado com a derrota nas eleições.



Bolsonaro está recluso desde que foi derrotado no segundo turno das eleições presidenciais. Suas aparições públicas e postagens nas redes sociais se tornaram raras.



Recentemente, ele apareceu diante de apoiadores no Alvorada, acompanhado de um pastor que fez uma oração junto com o público presente. Havia a expectativa de um discurso do presidente, porém, Bolsonaro só disse um "boa tarde". (com agência Sputnik Brasil)