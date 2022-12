Bolsonaro continua insuflando atos golpistas, agora no jardim do Palácio do Planalto

O presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu diante de apoiadores e manifestantes que pedem sua permanência na presidência da República, no gramado do Palácio do Planalto, no final da tarde deste domingo (11). Ele caminhou próximo aos apoiadores, acenando para os presentes.



Depois, o presidente passou cerca de 10 minutos em silêncio, observando o público e escutando gritos que pediam sua permanência. Em seguida, um aliado que acompanhava o presidente e se identificou apenas como um pastor que atua em Brasília, se aproximou dos manifestantes agradeceu o apoio e pediu para que o acompanhassem em uma oração.

"Em nome do Brasil nós agradecemos a todas as famílias, todas as pessoas que têm orado em frente aos quarteis, em nossas ruas, nossas praças. Todos nós estamos sensibilizados com o empenho de cada um de vocês. Nós, a nação brasileira, somos 88% de cristãos, católicos, população evangélica. Quero fazer uma oração com todos juntos. Vamos orar pelo Brasil, pela paz, pelas nossas autoridades. Para que deus coloque suas mãos sobre a nossa nação", disse o pastor.



O pastor rezou um Pai Nosso, acompanhado dos manifestantes presentes. Ao término, Bolsonaro se aproximou do público, que tinha expectativa de um discurso. Ele ergueu os braços, acenou e se despediu.



Jair Bolsonaro tem estado recluso desde que foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. O presidente tem publicado poucas postagens nas redes sociais e seus discursos e aparições públicas se tornaram raros. (com agência Sputnik Brasil)