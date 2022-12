A um mês da posse, Lula mantém silêncio sobre ministros enquanto cotados se consolidam

Eduardo Rodrigues, Célia Froufe, Eduardo Gayer e Amanda Pupo - Pressionado a anunciar seu time o quanto antes, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) guarda a sete chaves a escalação para Esplanada dos Ministérios a exato um mês da posse. As articulações nos bastidores e o dia-a-dia da transição, no entanto, fizeram despontar ao menos cinco nomes: Fernando Haddad, Alexandre Padilha, Rui Costa, Flávio Dino e José Múcio Monteiro são dados como certos no primeiro escalão.

Para o ministério da Fazenda, nome mais aguardado pelo mercado financeiro, Haddad é o franco favorito, embora não seja considerado um “sênior” em Brasília e conte com a antipatia do mercado financeiro. Lula sempre disse que gostaria de um político na Pasta para negociar com o Congresso, experiência que o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação ainda não acumula. Ainda assim, o presidente eleito tende a escolhê-lo por ser um nome de sua inteira confiança.

Haddad tem mestrado em Economia e se consolidou favorito para comandar a economia após acompanhar Lula em viagens ao Egito e a Portugal. Seu nome ganhou ainda mais força após representar o petista em evento na Febraban e, sob orientação de Lula, participar de reuniões do grupo técnico de economia da transição. Há a expectativa por uma possível dobradinha com Pérsio Arida no Planejamento, cenário dos sonhos do PT, mas o economista - que já presidiu o Banco Central e o BNDES nos anos 90 - resiste. Ele é considerado o mais liberal entre os quatro do GT da economia - além dele, Guilherme Mello, Nelson Barbosa e André Lara Resende.

Ontem, Haddad foi o único político da cúpula do governo eleito a deixar o hotel que se tornou QG do partido em Brasília pela porta da frente, sem sair “escondido” pela garagem como os demais. Ele aceitou responder às perguntas da imprensa.

Rui Costa

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), também esteve entre os ministeriáveis para a Economia. Nas últimas semanas, no entanto, tomou a dianteira nas apostas para a Casa Civil, que ganhou força nos últimos anos ao comandar a Junta de Execução Orçamentária (JEO) e fazer a ponte entre o Executivo e o Congresso. Costa, que não concorreu a nenhum cargo eletivo este ano e tem mandato só até dezembro, tornou-se peça importante para o tabuleiro de Lula.

Alexandre Padilha

Considerado um hábil negociador, o deputado federal reeleito Alexandre Padilha (PT-SP) é o favorito para o ministério da Articulação Política, que deve voltar a se chamar “Relações Institucionais”. Esse era o nome da pasta ocupada por Padilha no segundo governo Lula, que é amigo pessoal e médico do presidente eleito. Ao longo da campanha, fez a ponte do PT com o mercado financeiro.

Flávio Dino

Outro que já deu várias sinalizações de que comandará uma Pasta é o senador eleito e ex-governador do Maranhão, Flávio Dino. Ele é o coordenador do grupo de transição da área e foi o escolhido para conceder entrevista coletiva sobre o que foi discutido pela equipe. Embora sempre alegue que não foi convidado ainda para o cargo, ele já se comporta como ministro, sendo até chamado assim informalmente pela imprensa. Uma das dúvidas é sobre se haverá junção da Segurança Pública com a Justiça ou se serão ministérios separados. Dino defende a separação, mas repete sempre que o ministro a ser escolhido estará preparado para trabalhar da forma com que Lula indicar.

Múcio

Sem nem ao menos formalizar um grupo temático para a Defesa, o governo de transição já trata o ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, como o futuro ministro da área. Com aval de Lula, ele tem se encontrado com os comandantes das três forças e conduzido uma das articulações mais delicadas para o começo do novo governo. Com a missão de apaziguar a caserna e despolitizar o comando militar, Monteiro já foi elogiado publicamente inclusive pelo atual vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Com isso, a Defesa voltaria a ser chefiada por um civil, após quatro anos e meio de militares à frente da pasta.

Em 2002, Lula demorou até o dia 12 de dezembro para confirmar os primeiros nomes da Esplanada. Começou por Antônio Palocci na Fazenda e José Dirceu na Casa Civil, além de Henrique Meirelles no Banco Central. A partir daí, os anúncios vieram a conta-gotas e apenas no dia 23 de dezembro, às vésperas do Natal, o petista confirmou os nomes dos últimos 25 ministros, além de oito secretários e outros cargos especiais como porta-voz, corregedor-geral e advogado-geral da União - que ainda não contava com status de ministro.

SIMONE TEBET: NUNCA CONVERSEI COM PRESIDENTE LULA SOBRE CARGOS OU MINISTÉRIOS

Lorenna Rodrigues e Marlla Sabino - Cotada para assumir um ministério no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) disse que nunca conversou com o petista sobre cargos. Ex-candidata a presidência, Tebet disse que apoiou a chapa de Lula no segundo turno para “afastar de vez o fascismo” do País.

“Nunca conversei com o presidente Lula sobre cargos ou ministérios. Não estou atrás de recompensas, não preciso disso”, completou.