Posse de Lula terá show de Pablo Vittar a Odair José na Esplanada dos Ministérios

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva toma posse em Brasília, dia 1º de janeiro, para governar o Brasil pelos próximos quatro anos. Muitas caravanas e famílias já estão de programando para estar no Planalto Central para uma grande festa popular, batizada de Festival do Futuro.

???????? ATENÇÃO: Posse de Lula terá shows de Pabllo Vittar, Duda Beat, Maria Rita, Baiana System, Martinho da Vila, Gabi Amarantos, Valesca Popozuda e mais.



Janja também convidou Ludmilla, Emicida, Gilberto Gil e Caetano Veloso e aguarda respostas dos artistas.pic.twitter.com/4fUVvONcZ9 — Eixo Político (@eixopolitico) November 30, 2022

O evento está programado para acontecer após a posse institucional, por volta das 18h30. Os artistas que estarão no Festival do Futuro na posse de Lula se apresentarão em dois palcos batizados de Gal Costa e Elza Soares, em homenagem a dois grandes nomes da música e da cultura brasileira que perdemos em 2022.

“São artistas que estiveram com a gente nessa caminhada rumo à vitória do Brasil da Esperança e que farão parte de uma grande agenda de mobilização que acontecerá no dia 1º de janeiro”, explica a futura primeira-dama Rosângela Silva, a Janja. (com Brasil 247)

Os artistas

Pablo Vittar

BaianaSystem

Gabi Amarantos

Duda Beat

Martinho da Vila

Chico César

Os Gilsons

Luedji Luna

Tereza Cristina

Fernanda Takai

Johnny Hooker

Marcelo Jeneci

Odair José

Otto

Almerio

Tulipa Ruiz

Maria Rita

Valeska Popozuda