Haddad acompanha Lula em viagem a Brasília em meio a pressão por ministro da Fazenda

Eduardo Gayer - Pela primeira vez desde o resultado das eleições, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) vai acompanhar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em viagem a Brasília. Os dois desembarcam na capital do País nesta semana em meio à pressão sobre Lula para anunciar, o quanto antes, seu ministro da Fazenda - e Haddad é o favorito para o cargo. Ontem, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) afirmou que o anúncio do próximo ministro da Fazenda está próximo.

Ao Broadcast Político, Haddad disse que vai acompanhar Lula na viagem a Brasília, mas ainda não sabe a agenda da semana. A assessoria de imprensa do governo de transição não publicou os compromissos de Lula até o momento.

A expectativa é que o presidente eleito se reúna com parlamentares e aliados nos próximos dias para tentar destravar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição, que visa excepcionalizar o Bolsa Família do teto de gastos para abrir espaço fiscal a ser utilizado em outras promessas sociais da campanha, como o reajuste do salário mínimo acima da inflação e a expansão do programa Farmácia Popular. Até sexta-feira, Lula deve se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Na última sexta-feira, o senador Jaques Wagner (PT-BA), designado pela cúpula petista a engrossar o corpo de negociadores para fazer a PEC deslanchar, defendeu a Lula em reunião em São Paulo a necessidade do anúncio de um ministro da Fazenda que tenha legitimidade para conversar com parlamentares sobre o texto. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, discorda da tese e cobra mais ação dos senadores petistas.

Haddad foi escalado por Lula para representá-lo em almoço com banqueiros na Febrabran. O movimento foi entendido como nova sinalização de que o petista, de fato, considera nomear o ex-prefeito na Fazenda. Apesar de uma defensa enfática da reforma tributária, as falas de Haddad foram mal recebidas pelo mercado financeiro, que esperavam sinais mais claros sobre a PEC ou os compromissos fiscais do ex-MEC.

Como mostrou o Broadcast Político na quinta-feira, Haddad mostra disposição nos bastidores de trabalhar na Economia junto com o economista Pérsio Arida, pai do Plano Real que integra a equipe de transição. Arida, porém, afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo que não pretende assumir um cargo público em Brasília.