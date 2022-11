Governo italiano confirma que filhos de Bolsonaro pediram cidadania

O governo da Itália confirmou nesta sexta-feira (25) que o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, filhos do presidente Jair Bolsonaro, solicitaram o reconhecimento da dupla cidadania.

Em audiência na Câmara dos Deputados, o subsecretário do Ministério da Cultura italiano, Gianmarco Mazzi, disse que Flávio e Eduardo pediram em 2020 para "entrar na lista de espera da chancelaria consular da Embaixada da Itália em Brasília para ser formalmente convocados para reconhecimento da cidadania jus sanguinis".

A declaração foi dada em resposta a uma interrogação parlamentar feita pelo deputado Angelo Bonelli, expoente do partido de esquerda Europa Verde. "Não foi recebido nenhum pedido nesse sentido da parte do presidente Bolsonaro", acrescentou Mazzi.

Ainda de acordo com o subsecretário, o processo de reconhecimento da cidadania não prevê "avaliações discricionárias", apenas a confirmação de que o "interessado tenha os requisitos estabelecidos" pela legislação.

Um bisavô paterno de Bolsonaro era de Anguillara Veneta, município do norte da Itália que concedeu cidadania honorária para o presidente no ano passado. Já os avós maternos do mandatário eram de Lucca, na Toscana. (com agência Ansa)