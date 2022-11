Trump e Bannon aconselharam Bolsonaro a contestar resultado das eleições, afirma 'Washington Post'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), manteve reuniões depois do segundo turno no resort de luxo em Mar-a-Lago, na Flórida, nas quais foi aconselhado pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump, para que o clã brasileiro não aceitasse o resultado das eleições presidenciais no Brasil.



As informações foram veiculadas pelo jornal "The Washington Post" na quarta-feira (23).



Eduardo Bolsonaro também teria se encontrado com um assessor direto de Trump, além de ter feito contatos telefônicos com aliados da extrema-direita.

Steve Bannon, ex-estrategista de Trump e articulador da extrema-direita global, confirmou ao diário que se encontrou com o filho de Bolsonaro no estado do Arizona, em que teria discutido as eleições e a força dos protestos pró-Bolsonaro pelo país após o resultado das eleições, que consagrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para seu terceiro mandato.



Bannon foi condenado a quatro meses de prisão pela Justiça dos EUA em outubro por desacatar o Congresso.



Ainda de acordo com o jornal, Bannon aconselhou o clã Bolsonaro a se posicionar contra os resultados das eleições, atitude que "provavelmente falhará, mas pode encorajar apoiadores". (com agência Sputnik Brasil)