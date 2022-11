Bolsonaro marca 1º evento público após derrota nas eleições

O presidente Jair Bolsonaro deve participar no próximo sábado (26) de seu primeiro evento público após ter sido derrotado nas urnas pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva, no último dia 30 de outubro.

A agenda oficial do mandatário prevê uma visita à cidade de Resende, no Rio de Janeiro, para comparecer na "Cerimônia do Aspirantado 2022", promovida pela Academia Militar das Aulhas Negras (Aman).

De acordo com Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), "há previsão" da presença de Bolsonaro e de autoridades do governo. A expectativa é de que ele entregue a Espada de Oficial para o primeiro lugar da turma.

Bolsonaro voltou a despachar do Palácio do Planalto quarta (23), após 19 dias de reclusão em sua residência oficial em Brasília.

Nessa quinta (24), inclusive, ele recebeu o general Braga Netto, que foi candidato a vice-presidente em sua chapa, e militares das Forças Armadas. (com agência Ansa)