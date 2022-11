Lula se reúne com vice da Comissão Europeia na COP27

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quinta-feira (17) com o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, à margem da COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito.



De acordo com Timmermans, um dos temas discutidos foi a futura candidatura do Brasil para sediar a COP30, em 2025, na Amazônia. "Feliz em encontrar o presidente eleito Lula à margem da COP27", escreveu o vice-mandatário do poder Executivo da União Europeia no Twitter.



"Tivemos uma longa conversa sobre oportunidades futuras para ampliar a cooperação entre Brasil e UE, incluindo o fim do desmatamento e a candidatura do Brasil para a COP30", acrescentou Timmermans, que é o responsável do bloco pelo combate à crise climática.



Em discurso na COP27, Lula propôs organizar a 30ª edição da cúpula climática, prevista para 2025, no Amazonas ou no Pará, os dois maiores estados da Amazônia. A ideia já tem o apoio do presidente da França, Emmanuel Macron. (com agência Ansa)