De Gleisi para generais: 'Não é papel dos comandantes militares opinar sobre o processo político'

Henrique Rodrigues - A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, precisou dar uma resposta curta e clara aos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que conjuntamente assinaram e divulgaram uma “nota” nessa sexta-feira (11) dando pitacos sobre como o cenário político conturbado do país deve ser resolvido, num texto cheio de provocações ao Judiciário e com postura condescendente com os golpistas bolsonaristas que tentam de toda forma incendiar o país, recusando-se a aceitarem o resultado das urnas.

“Não é papel dos comandantes militares opinar sobre o processo político, muito menos sem a atuação das instituições republicanas. O direito de manifestação não se aplica a atos contra a democracia, que devem ser tratados pelo nome: golpismo. E combatidos, não são pacíficos nem ordeiros”, disparou Gleisi em sua conta no Twitter.

Só que a resposta da dirigente petista não ficou apenas em seu perfil nas redes sociais. Pela manhã, após a reunião do conselho político que trabalha na transição, Gleisi voltou a falar da manifestação descabida da caserna se intrometendo em assuntos fora de suas alçadas.

“Direito de manifestação não cabe a quem atenta contra a Constituição. Mas vejo isso como fato desses comandantes desse governo e fato que tende a ser isolado. Não acredito que totalidade das Forças Armadas pense assim... No meu entender, não é papel das Forças Armadas fazer avaliação política nem fazer avaliação de instituições republicanas”, completou a deputada federal que dirige o maior partido do país, que agora tem o presidente eleito.

O tal documento, que inconvenientemente trata da vida política brasileira, o que não cabe aos militares, foi assinado pelo general Marco Antônio Freire Gomes, pelo almirante Almir Garnier Santos e pelo tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior, respectivamente os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.