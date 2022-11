Alckmin não será ministro do governo, diz Lula

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), não será ministro do futuro governo, afirmou o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira (10).



A declaração foi dada em discurso a políticos aliados no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde ocorre a transição de governo. Entre os presentes no encontro estavam o próprio Alckmin e a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), a deputada Gleisi Hoffmann.

"Eu fiz questão de colocar o Alckmin como coordenador para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa vaga de ministro porque é o vice-presidente", disse Lula.

Lula fez sua primeira visita à sede da transição de governo nesta quinta. Alckmin coordena a equipe e dividiu os trabalhos em grupos, anunciando nomes ao longo desta semana para as áreas da saúde, do desenvolvimento social e da economia.



Entre os integrantes da equipe de transição estão: a senadora Simone Tebet (MDB), que se tornou aliada de Lula durante o segundo turno das eleições; os economistas Pérsio Arida, André Lara Resende e Guilherme Mello; e os ex-ministros Alexandre Padilha, Humberto Costa, Aloizio Mercadante e Nelson Barbosa. (com agência Sputnik Brasil)