Lula articula para propor pacto federativo a governadores

O processo de transição de governo foi oficializado em quinta-Feira (3), e agora o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também se reunirá para conversar com governadores adversários em busca de um novo pacto federativo para 2023.

Na avaliação petista, pacificar a relação com os governadores no início do mandato, foi o primeiro passo para que um novo governo pudesse focar na articulação com o Congresso, uma vez que são 27 governadores eleitos, mal compunham o PT ou foram apoiados por Lula.

Durante a campanha, Lula repetiu com frequência suas críticas de que o presidente Jair Bolsonaro não tem governadores, apenas apoiadores, e não recebe prefeitos. Ao contrário, ele se propôs repetidamente a se reunir com os 27 governadores em Brasília na primeira quinzena de seu mandato para conversar e atender demandas.

Articuladores que elegem líderes estaduais têm buscado usar o argumento da estabilidade institucional para evitar episódios complicados, como, por exemplo, a invasão do Capitólio dos Estados Unidos após a derrota do ex-presidente Donald Trump.

Em São Paulo, o ex-ministro Gilberto Kassab, presidente do PSD, tem uma peça-chave para fazer um elo entre o governo do PT e o governador eleito Tarcísio Freitas (Republicanos).

Já no Rio de Janeiro, uma aproximação com Cláudio Castro foi articulada pelo deputado estadual e candidato derrotado ao Senado André Ceciliano (PT-RJ). Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), ou deputado que sempre teve relação com o governador.

A principal dificuldade, na avaliação da comitiva de Lula, será nos estados do Centro-Oeste e Norte, onde há um "cinturão bolnarista". Com base no agronegócio, a aliança pró-Bolsonaro conseguiu eleger todos os governadores de Roraima ao Mato Grosso do Sul. O atual presidente só perdeu no Amazonas.

Do outro lado, o governo continua em vigor, afirmando que este ano não será fácil para a oposição. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que "não vamos desistir", diz em coluna de Lauro Jardim em O Globo.

"Ou [presidente] [Jair] Bolsonaro será o líder da oposição que será feito sem tréguas. Exatamente como fizeram eu sei. Não terá sossego", alertou. (com a agência Sputnik Brasil)