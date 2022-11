Gleisi Hoffman rebate Edir Macedo e manda 'bispo' pedir 'perdão por mentiras'

Gustavo Porto - A presidente nacional do PT, deputada reeleita Gleisi Hoffman (PR), rebateu nesta sexta (4), em postagem no Twitter, as declarações do líder e fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, bispo Edir Macedo, de que seria preciso perdoar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aceitar o resultado da sua eleição. "Dispensamos o perdão de Edir Macedo. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou, a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso. A nossa consciência está tranquila", escreveu a líder partidária.

Ontem, em vídeo publicado em redes sociais Macedo, apoiador de Jair Bolsonaro (PL), relatou que a vitória de Lula foi uma "vontade de Deus" e que seria hora de "tocar a vida para frente" com a derrota do aliado.

"Quantas pessoas neste Brasil, ou nesse mundo afora, devem ter ficado irados contra o Lula e magoados e agarraram um sentimento de mágoa contra ele? Nós fizemos as nossas escolhas e a escolha foi da maioria, obviamente. Não podemos ficar com mágoa, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer acabar com a sua fé, acabar com seu relacionamento com Deus por causa de Lula ou dos políticos. Não dá, minha filha, não dá, bola para frente”, disse Macedo no vídeo.