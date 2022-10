Que tiver mais votos leva, diz Bolsonaro após debate

Iander Porcella, Giordanna Neves, Bruno Luiz e Matheus de Souza - O presidente Jair Bolsonaro (PL) se comprometeu, após o fim de debate com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promovido pela TV Globo, a respeitar o resultado das urnas no próximo domingo (30). “Quem tiver mais voto, leva. Isso é democracia", disse o chefe do Executivo.

Bolsonaro, contudo, voltou a reclamar que a campanha petista teria tido uma vantagem devido a inserções de rádio. Sua campanha acusa emissoras do Nordeste de dar vantagem ao petista ao não veicular suas inserções. “Nós perdemos inserções o outro lado ganhou inserções nossas, então ganhou para cima de nós”, disse o chefe do Executivo, voltando a criticar o Tribunal Superior Eleitoral. (TSE)

“O TSE, se não tivesse culpa de nada, não teria demitido o funcionário 30 minutos depois”, afirmou citando a exoneração do servidor público Alexandre Gomes Machado. O jornalista estava lotado no setor que cuida da veiculação da propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV.

Oficialmente, o TSE diz que a exoneração foi motivada por “indicações de reiteradas práticas de assédio moral e motivação política” e que vai abrir um processo administrativo para investigar a conduta do servidor.

Após a demissão, Machado procurou a Polícia Federal e, em depoimento, disse ter sido retaliado por relatos que diz fazer desde 2018 sobre falhas na fiscalização de inserções da propaganda eleitoral gratuita pelas emissoras. O depoimento não faz referência a eventuais provas do que alega o servidor.

Bolsonaro promete arranjar recursos para salário mínimo de R$ 1.400 em 2023

O presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu nesta sexta-feira, 28, arranjar recursos para pagar um salário mínimo de R$ 1.400 no ano que vem. A peça orçamentária enviada em agosto pelo governo ao Congresso, contudo, prevê um valor de R$ 1.302. Nos últimos dias, a campanha de Bolsonaro enfrentou desgaste após vir à tona um estudo do Ministério da Economia para desindexar o salário mínimo da inflação. Oposicionistas começaram a acusar o governo de querer reduzir os pagamentos.

“Nós arrumamos a economia lá de trás. Atravessamos por uma pandemia. Não podíamos dar reajuste além da inflação. Não deixamos de não dar aumento. As contas estão arrumadas”, declarou o presidente, em entrevista após debate realizado pela TV Globo. “Sobra mais recurso agora para isso. E, juntamente com o Parlamento, assim como temos arranjado recursos para outras coisas, esse nosso desejo será atendido. Salário mínimo de R$ 1.400 a partir do ano que vem”, emendou.