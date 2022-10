Debate: Bolsonaro comete ato falho e pede a Deus novo mandato de deputado federal

Iander Porcella, Giordanna Neves, Bruno Luiz e Matheus de Souza - O presidente Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição, cometeu um ato falho durante o debate da TV Globo nesta sexta-feira, 28, e pediu um novo mandato como deputado federal, cargo que ocupou antes de ser eleito, em 2018, para o Palácio do Planalto. A declaração foi dada durante as considerações finais.

“Muito obrigado, meu Deus. E, se essa for a sua vontade, estou pronto para cumprir com mais um mandato de deputado federal… presidente da República”, declarou o chefe do Executivo. “Deixar bem claro: mais do que escolher um presidente da República, é escolher o futuro da nossa nação. Se nós viveremos em liberdade ou não. Se será respeitada a família brasileira”, emendou.

Bolsonaro também voltou a agradecer pelo que chama de “segunda vida”, numa referência ao fato de ter sobrevivido à facada que levou em 2018, durante a campanha eleitoral. O presidente ainda se referiu ao cargo que ocupa como uma “missão” divina, o que costuma fazer com frequência.

BOLSONARO CRITICA MAIS MÉDICOS E ACUSA PROGRAMA DE SER USADO PARA FINANCIAR CUBA

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou, durante debate promovido pela TV Globo nesta noite, o programa Mais Médicos, que trouxe profissionais cubanos para cuidar da saúde pública no Brasil. Bolsonaro questionou a competência dos profissionais estrangeiros e acusou o programa de ser usado para financiar o governo cubano.

"Eles [os médicos] foram embora porque sabiam que eu ia aplicar a prova do Revalida neles e o pessoal não entendia nada, estavam aqui para ganhar dinheiro para Cuba”, disse o presidente.

Em resposta, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu os profissionais cubanos e o programa. Criticando o conhecimento do presidente sobre o tema, Lula ironizou que Bolsonaro demitiu seu único ministro que "entendia" sobre saúde, Luiz Henrique Mandetta, que, segundo Lula, foi o único chefe da saúde que defendeu, durante o governo Bolsonaro, a vacinação contra a covid-19.

LULA ACUSA POLÍTICA ARMAMENTISTA DE BOLSONARO DE BENEFICIAR CRIME ORGANIZADO



A pauta armamentista ganhou espaço no terceiro bloco do debate presidencial transmitido pela TV Globo na noite desta sexta-feira, 28. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de beneficiar o crime organizado com decretos do governo que facilitam a compra de armas por parte da população.

"No meu governo, a gente vai distribuir livros, cultura, facilitar acessos às coisas que educam, e não que matam. (...) O crime organizado não pode, em nome da facilitação de armas, adquirir arsenais", defendeu o petista.

Bolsonaro, então, trouxe ao debate o endurecimento das políticas de segurança pública, defendido e praticado no seu governo. Ele apresentou um documento que teria sido feito pelo PT, que proporia, entre outras coisas, o desarmamento no País e desmilitarização das polícias.

"Desmilitarização das polícias, cessar guerra às drogas, desencarcerar milhares de presos provisórios, desarmar o país. Responda o que é esse documento", cobrou o presidente.

Lula rebateu, ao dizer que o documento seria de um setor do partido e não faz parte do seu plano de governo. "Deve ser o documento de um setorial do PT. Como você nem tem partido, toda eleição você aluga um partido, você não sabe o que é partido. PT tem setorial de tudo. Isso nunca fez parte de nenhum programa de governo do PT."

BOLSONARO DIZ QUE PT FOI CONTRA MARCO DO SANEAMENTO; LULA REBATE SOBRE TRANSPOSIÇÃO

No debate da TV Globo nesta sexta-feira, 28, o presidente Jair Bolsonaro disse que o PT, partido de seu adversário na disputa pelo Palácio do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi contra o Marco do Saneamento. O petista, por sua vez, disse que o atual chefe do Executivo fez apenas 2% da transposição do Rio São Francisco.

“Quando votamos o Marco do Saneamento, para que 100 milhões de pessoas, até 2035, tenham esgoto e água tratada, o PT votou contra. Quem é prejudicado com isso? Os pobres, que vivem nas comunidades, com esgoto a céu aberto”, declarou o Bolsonaro.

Lula, então, disse que é preciso comparar os dois governos. “É só você saber como era o Brasil no meu tempo. É só você saber como você vivia. É só você saber que depois de 140 anos, eu fiz a transposição do São Francisco. Ele fez 2% e acha que foi ele que fez”, afirmou o petista.