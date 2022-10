Após acusação de fraude, Moraes exonera servidor responsável por inserções de campanha em rádios e TVs

Lavínia Kaucz, Débora Álvares e Isabela Mendes - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exonerou, nesta quarta-feira, o servidor Alexandre Gomes Machado, assessor da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência, que era responsável pelas inserções de propaganda eleitoral.

A demissão ocorre após o ministro das Comunicações, Fábio Faria, enviar ação ao TSE na última segunda-feira sobre suposto favorecimento de rádios à campanha do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Após receber a ação, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, disse que a acusação não tinha nenhuma base documental e mandou a campanha de Jair Bolsonaro (PL) enviar mais informações. A campanha entregou os documentos solicitados ontem e Moraes confirmou o recebimento.

Procurado pelo Broadcast Político, o TSE negou que a mudança tenha sido motivada por algum equívoco ou mesmo pela ação da campanha bolsonarista contra as rádios.

Segundo a assessoria do tribunal, ao assumir o comando do tribunal, em setembro, o ministro disse que não mudaria a equipe por conta das eleições, mas que "agora as coisas já estão começando a acontecer". Não houve, porém, respostas sobre porque a mudança veio neste momento, dias antes do segundo turno, logo após um movimento que coloca em xeque a veiculação de inserções em rádios.

ATUALIZAÇÃO DA NOTÍCIA: 16H34

Nota do TSE

O Tribunal Superior Eleitoral informa que a exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado, que ocupava o cargo em comissão de confiança de Assessor (CJ-1) da Secretaria Judiciária, foi motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política, que serão devidamente apuradas.



A reação do referido servidor foi, claramente, uma tentativa de evitar sua possível e futura responsabilização em processo administrativo que será imediatamente instaurado.



As alegações feitas pelo servidor em depoimento perante a Polícia Federal

são falsas e criminosas e, igualmente, serão responsabilizadas.



Ao contrário do informado em depoimento, a chefia imediata do servidor esclarece que nunca houve nenhuma informação por parte do servidor de que “desde o ano 2018 tenha informado reiteradamente ao TSE de que existam falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções de propaganda eleitoral gratuita”.



Se o servidor, no exercício de suas funções, identificou alguma falha nos procedimentos, deveria, segundo a lei, ter comunicado imediata e formalmente ao superior hierárquico, sob pena de responsabilização.



É importante reiterar que compete às emissoras de rádio e de televisão cumprirem o que determina a legislação eleitoral sobre a regular divulgação da propaganda eleitoral durante a campanha. É importante lembrar que não é função do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) distribuir o material a ser veiculado no horário gratuito. São as emissoras de rádio e de televisão que devem se planejar para ter acesso às mídias e divulgá-las, e cabe aos candidatos o dever de fiscalização, seguindo as regras estabelecidas na Resolução TSE nº 23.610/2019.