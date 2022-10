PESQUISA IPEC: LULA TEM 50% E BOLSONARO, 43% DOS VOTOS TOTAIS NO 2º TURNO

Bruno Luiz e Daniel Galvão - O candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 50% dos votos totais, em pesquisa do instituto Ipec (antigo Ibope) divulgada há pouco, a seis dias do segundo turno. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, tem 43% dos votos totais. Os votos em branco e nulos somam 5% e não sabem ou não responderam, 2%.

Nos votos válidos, Lula tem 54% e Bolsonaro, 46%. Nesse cálculo, são eliminados os votos em branco e nulos e a porcentagem de eleitores que se manifestam como indecisos. O procedimento é o mesmo usado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tornar pública a apuração da eleição.

O candidato do PT a presidente e o atual presidente mantiveram os mesmos índices da pesquisa divulgada no dia 17 tanto nos votos totais quanto nos válidos. O levantamento, contratado pela Globo, foi realizado entre sábado, 22, e segunda-feira, 24, e tem margem de erro de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.

O levantamento divulgado nesta segunda-feira é o quarto do Ipec depois do primeiro turno das eleições. O instituto entrevistou 3.008 eleitores em 183 cidades do Brasil. O índice de confiança da sondagem é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE com o código BR-06043/2022