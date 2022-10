Aliados de Bolsonaro protocolam pedido de CPI contra institutos de pesquisa

Pedido foi protocolado na Câmara na noite dessa sexta-feira (21), pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ), um dos coautores do projeto junto com Eduardo Bolsonaro (PL-SP).



Deputados bolsonaristas protocolaram na Câmara dos Deputados um projeto de resolução que pede a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o suposto uso político de institutos de pesquisa.



O pedido de abertura da CPI foi protocolado na noite desta sexta-feira (21), pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ), que é um dos coautores do projeto, junto com Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente da República, que busca a reeleição este ano. O pedido de abertura de CPI reuniu 179 assinaturas, oito a mais que o necessário para esse tipo de requerimento.

"Temos certeza de que será uma comissão importantíssima para os rumos da democracia no país. Ninguém quer perseguir, ninguém quer fechar instituto de pesquisa", disse o deputado, em entrevista à Folha de S.Paulo.



Os institutos de pesquisa têm sido alvo de aliados do governo Bolsonaro, que acusam suas sondagens de serem usadas para manipular o eleitorado. Na última terça-feira (18), a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o debate de um projeto que pune com multa e prisão institutos e estatísticos responsáveis por pesquisas que apresentarem números divergentes dos resultados de votação.