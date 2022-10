Bolsonaro pede empenho de prefeitos de SP e diz ter virado em Minas

Giordanna Neves e Matheus de Souza - O presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou reunião com prefeitos e vereadores de São Paulo, na tarde desta quinta (20), para pedir “trabalho e empenho” em prol da sua reeleição. Ao lado do governador Romeu Zema (Novo), ele afirmou que já ultrapassou o adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Minas Gerais, Estado decisivo na disputa ao Planalto.

"Venho pedir a vocês mais que voto, trabalho e empenho” , disse o presidente. Segundo ele, "dá para virar voto de lá para cá, convencer indecisos”. No seu discurso, ele destacou que durante sua gestão todos os prefeitos ficaram “no azul” e com "índices de aprovação bem altos”. Bolsonaro também voltou a citar a deflação, a manutenção de programas sociais, a pauta conservadora e o respeito à propriedade privada como bandeiras de sua gestão.

O presidente reforçou ainda que já “virou” em Minas Gerais e ampliou a vantagem em São Paulo. “Estamos ganhando terreno em todos os Estados do Brasil, sem exceção. A maioria dos governadores eleitos ou reeleitos fechou conosco”, disse.

“O Brasil está ‘arrumadinho’, está pronto para decolar, é um exemplo para o mundo a situação econômica do nosso País”, disse. O presidente participou do encontro junto com o governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), o candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Zema.