Bolsonaro evita comentar sobre relatório das Forças Armadas sobre urnas eletrônicas

Iander Porcella e Débora Álvares - O presidente Jair Bolsonaro (PL) evitou comentar nesta quarta-feira, 19, o relatório das Forças Armadas sobre a apuração dos votos no primeiro turno das eleições. Em rápida coletiva de imprensa no Palácio da Alvorada, o candidato à reeleição disse que os militares não fazem auditoria nas urnas.

“As Forças Armadas não fazem auditoria. Então, lançaram equivocadamente. A comissão de transparência eleitoral não tem essa atribuição. Então, furada, fake news", respondeu o chefe do Executivo quando questionado se havia visto o relatório.

“Você está botando [palavras] na minha boca agora? Não bota na minha conta, não”, emendou Bolsonaro, ao ser questionado sobre ter dito que haveria um relatório do Ministério da Defesa em relação ao primeiro turno. O presidente, então, encerrou a coletiva, que durou menos de 5 minutos.

Integrantes da ala mais moderada da campanha com quem o Broadcast Político tem conversado ao longo da campanha desde agosto destacam que sempre aconselharam o presidente a deixar de lado suas investidas contra as urnas. Mas o esforço foi em vão.

Ao longo do ano, Bolsonaro não apenas aumentou o tom de suas falas contra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e de questionamentos ao sistema de votação, como dobrou a aposta, insistindo para que o Ministério da Defesa realizasse a contagem paralela de votos que agora é exigida pela Corte Eleitoral.

O chefe do Executivo também pressionou ao limite seu partido, o PL, para elaborar um relatório questionando a segurança das urnas e até os boletins emitidos pelas máquinas após a finalização da votação. O documento, chamado pelo ministro Alexandre de Moraes, que comanda o TSE, de "fraudulento", gerou a abertura de uma investigação no âmbito da Justiça Eleitoral contra a legenda e seus diretores.

Após o PL desistir de realizar a checagem das urnas no primeiro turno e a Defesa não encontrar discrepâncias em suas análises dos resultados, até mesmo aliados mais radicais de Bolsonaro já reavaliam a retórica, destacando nos bastidores que o presidente pode acabar "alvo de sua própria língua", disse à reportagem uma pessoa próxima ao chefe do Executivo. Outro integrante do grupo ideológico destacou a atuação "enfática" que Moraes tem adotado sobre o assunto, respaldado por outros órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo apurou o Broadcast Político, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, afirmou a Moraes que irá encaminhar ao TSE os documentos solicitados pelo magistrado referentes à fiscalização realizada pela pasta durante o primeiro turno das eleições.

Os dois se reuniram ontem, após Moraes determinar que a Defesa apresente os relatórios das auditorias que realizou nas urnas eletrônicas. O encontro não apareceu na agenda pública de ambos.

O ministério havia informado antes do primeiro turno que iria comparar cerca de 400 boletins de urnas com os resultados da apuração total do tribunal. O relatório, que conforme apuração do Broadcast Político, não apontou falhas, foi apresentado a Bolsonaro. Insatisfeito, o presidente mandou os militares “refazerem” os testes.