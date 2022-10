Datafolha: Lula tem 52% dos votos válidos e Bolsonaro, 48%

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira (19) e encomendada tanto pela Globo como pelo jornal Folha de S.Paulo, mostrou o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar, com 52% dos votos válidos, e Jair Bolsonaro (PL) em segundo, com 48%. O petista conseguiu 49% dos votos totais, e o ocupante do Planalto, 45%.

No levantamento anterior, divulgado há uma semana, Lula tinha 53% dos votos válidos e Bolsonaro, 47%. Nos votos totais, Lula conseguiu 49% contra 44% do ocupante do Planalto.

Na pesquisa publicada nesta quarta foram entrevistados 2.912 eleitores, em 181 cidades, entre os dias 17 e 19 de outubro. A margem de erro foi de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, o nível de confiança de 95%. Os números foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-07340/2022. (com Brasil 247)

MAIS DETALHES A SEGUIR