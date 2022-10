Lula tem 50%, e Bolsonaro, 43%, de acordo com o Ipec

A pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (17) apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50% de intenção de votos no segundo turno contra 43% do atual mandatário, Jair Bolsonaro.

Os dados foram encomendados pela TV Globo e têm margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

Este é o terceiro levantamento realizado após o primeiro turno das eleições, no qual Lula recebeu 57,2 milhões de votos (48,4%), e Bolsonaro, 51,07 milhões (43,2%).

Na pesquisa anterior, divulgada no último dia 7 de outubro, o petista aparecia com 51%, enquanto o atual presidente tinha 42%. As informações mostram estabilidade para ambos os lados.

De acordo com o instituto, 5% dos entrevistados disseram que vão votar branco ou nulo, enquanto que 2% "não sabem" ou "não responderam".

Já em relação aos votos válidos, Lula aparece com 54% na sondagem, e Bolsonaro tem 46%.

Ao todo, 3.008 pessoas foram ouvidas, entre os dias 15 e 17 de outubro, em 184 municípios, na pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR- 02707/2022. O segundo turno está marcado para o próximo dia 30 de outubro. (com agência Ansa)