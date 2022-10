Sergio Moro aparece ao lado de Bolsonaro e diz que convergências com ele são maiores

Paula Soprana - O ex-juiz Sergio Moro foi o escolhido para aparecer ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) em breve aparição a jornalistas após o debate deste domingo (16).

"Não consigo nessa circunstância aprovar qualquer volta do PT ao poder", disse, acrescentado que suas convergências com o atual presidente são maiores do que as divergências.

Moro perguntou por que o PT em 14 anos nunca transferiu líderes do PCC, "Marcola, inclusive, para presídios federais de segurança máxima".

"De que adianta ter presídio federal se ele não é utilizado?", questionou. Lula citou a construção de presídios durante o debate.

Moro ainda disse que Lula mentiu porque foi ele quem assinou a nomeação dos diretores Paulo Roberto Costa e Néstor Cerveró, condenados na Lava Jato. Questionado pelos jornalistas sobre a interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, motivo pelo qual ele deixou o governo, silenciou.

