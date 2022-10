Bolsonaro agiu como 'agente de Satanás' em Aparecida e seguidores foram 'arruaceiros', diz bispo

O bispo emérito dom Mauro Morelli, da Diocese de Duque de Caxias, criticou a ida do presidente Jair Bolsonaro (PL) à missa pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida, na quarta-feira (12), no santuário dedicado à santa, no município de Aparecida, no interior de São Paulo.



O bispo, que atualmente reside na Serra da Canastra, território pertencente à Diocese de Luz, em Minas Gerais, afirmou que Bolsonaro "comportou-se como um agente de Satanás" e que "seus endiabrados seguidores deveriam ser presos em flagrante como arruaceiros".



O presidente compareceu ao santuário acompanhado do candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Durante as missas de celebração do feriado em homenagem à padroeira do Brasil, representantes da Igreja Católica deram recados desfavoráveis ao presidente, entre aplausos e vaias dos presentes.

Bolsonaro em Aparecida comportou-se como Agente de Satanás. Desrespeitou a Mãe de Jesus e seus outros filhos e filhas, peregrinos famintos de vida com dignidade e esperança. Com seus endiabrados seguidores deveriam ser presos em flagrante como arruaceiros.

Diversas imagens que circularam na mídia e nas redes sociais mostraram que apoiadores do presidente, com camisas em verde e amarelo, foram em peso ao templo religioso.



Em determinados momentos, câmeras registraram os seguidores de Bolsonaro cercando e intimidando profissionais de imprensa presentes no local.

JORNALISMO HOSTILIZADO



Novas imagens do momento em que bolsonaristas hostilizam equipe da afiliada da rede Globo em frente a Basílica de Aparecida.



Via @Metropoles

Em outro momento, alguns vaiaram o sermão do arcebispo de Aparecida (SP), Dom Orlando Brandes, que comentou a conjuntura política brasileira acirrada, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.



Em sua fala, o arcebispo afirmou que "está faltando pão, faltando fraternidade. Esse é o vinho que precisamos nos dias de hoje."



Já o padre Camilo Júnior, no encerramento de uma missa, desejou "parabéns" aqueles que compareceram e aproveitaram o dia da padroeira para celebrar a santa. "Hoje não é dia de pedir votos, é dia de pedir bênçãos", disse o padre. (com agência Sputnik Brasil)