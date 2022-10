Bolsonaro faz campanha em eventos religiosos em Minas e São Paulo

O presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) fez, nessa quarta (12), campanha nos dois estados que reúnem o maior número de eleitores do país: São Paulo e Minas Gerais. Pela manhã, o candidato participou da inauguração de um templo evangélico em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país. No início da tarde, Bolsonaro se deslocou para Aparecida, no interior de São Paulo, onde milhares de fiéis católicos homenageiam a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Na capital mineira, Belo Horizonte, Bolsonaro pediu o voto dos frequentadores da igreja fundada pelo missionário Valdemiro Santiago, que convidou o candidato para comparecer ao evento. “Se estamos dando certo até o momento, peço humildemente a vocês esta oportunidade de, ao lado do governador [Romeu] Zema, comandarmos Minas Gerais e o nosso Brasil”, disse Bolsonaro à multidão, de cima de um carro de som, ao lado do governador reeleito no primeiro turno e de outros aliados políticos.

Bolsonaro voltou a criticar o aborto, a possibilidade de legalização de determinadas drogas e citou outras pautas conservadoras, como as que envolvem questões envolvendo costumes e sexualidade.

“Não queremos uma filha nossa indo ao mesmo banheiro da escola frequentado pelo moleque”, disse o candidato, atribuindo a seus opositores a intenção de “desgastar valores familiares” e voltou a repetir que a economia brasileira reagiu mais rapidamente aos efeitos da pandemia e da invasão russa à Ucrânia do que outros países.

Na sequência, Bolsonaro se deslocou cerca de 540 quilômetros até Aparecida (SP), no Vale do Paraíba, onde chegou no início da tarde. Acompanhado pelo candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e por outros apoiadores, o candidato visitou a Basílica Santuário Nacional, onde participou da missa das 14h, em homenagem ao Dia de Nossa Senhora Aparecida. (com Agência Brasil)