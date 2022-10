Lula diz que vai criar o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Povos Originários

Fábio Grellet e Rayanderson Guerra - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na manhã desta quarta-feira, 12, durante ato de campanha no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que, caso eleito, vai criar o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Povos Originários. O candidato do PT à Presidência voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL) e a pedir que os nordestinos não votem no atual mandatário.

“Quero voltar à presidência pra mostrar à elite que de novo um metalúrgico vai consertar esse país. A gente vai criar o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Povos Originários. Esse país terá um ministro indígena”, disse.

Lula participa de uma caminhada no complexo de favelas da capital fluminense ao lado do prefeito Eduardo Paes (PT), dos candidatos derrotados ao governo do Estado, Marcelo Freixo (PSB), e ao Senado, André Ceciliano (PT) e Alessandro Molon (PSB).

'MULHER NÃO É 'OBJETO DE CAMA E MESA'

Sofia Aguiar, Maria Clara Andrade e Bruno Luiz - Em mais um aceno às mulheres diante do apoio da senadora Simone Tebet (MDB) ao seu nome para a presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, mais uma vez, a igualdade salarial entre gêneros. De acordo com o ex-presidente, é preciso fazer valer a Constituição do Brasil: “Falta só regulamentar, as nossas mulheres querem receber os mesmos salários quando fazem o mesmo trabalho que os homens”.

“É preciso que a gente, de uma vez por todas, [entenda] que a mulher não é objeto de cama e mesa, de que a mulher não é um ser de segunda categoria, de que ela tem direito de ser tratada com a decência categoria”, declarou o petista, em conversa com a imprensa na tarde desta quarta-feira (12), em Salvador, na Bahia.

Após o apoio público de Tebet à sua candidatura, Lula intensificou o discurso em prol das mulheres. No evento de hoje, ele afirmou que os homens precisam “evoluir” e compartilhar as tarefas domésticas com as mulheres. “Porque a mulher tem dupla, tripla [jornada]; ela tem muitas funções que muitas vezes a gente não compreende”.

Em críticas ao atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), que disputa com Lula no segundo turno, ele criticou o atual chefe do Executivo que comeu uma picanha que, segundo o petista, custava R$ 1.200,00. “Enquanto nossas mulheres estão indo no açougue pegar osso ou carcaça de frango para comer”, complementou.