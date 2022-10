PT vai ao TSE contra publicação que acusa Lula de querer 'acabar com o cristianismo'

Lavínia Kaucz - A campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência ingressou com duas ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nessa terça-feira (11). Uma delas pede a remoção das redes sociais de posts que acusam o petista de querer “acabar com o cristianismo”. Outra pleiteia direito de resposta a uma publicação do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) que afirma que Lula teria sido condenado em três instâncias.

A primeira representação é contra postagens que afirmam que Lula teria postado no Twitter que ganharia as eleições “com a ajuda do pai Xangô” e acabaria com o cristianismo. Agências de checagem já noticiaram que o tuíte atribuído a Lula jamais existiu.

Os advogados da campanha argumentam que o material tem o objetivo de "manipular o eleitorado no sentido de que o ex-presidente Lula seria contra o cristianismo e, assim, incrementar a 'guerra cultural' industrializada por um já denunciado 'ecossistema de desinformação' bolsonarista".

O eleitorado evangélico é alvo de disputa entre os presidenciáveis desde o primeiro turno, e os acenos foram intensificados na campanha do segundo. Lula estuda lançar uma carta aos evangélicos e o QG de Bolsonaro tem falado em “guerra religiosa”. O presidente tem 32 pontos de vantagem sobre o petista nas intenções de voto desse grupo., segundo pesquisa Ipec lançada na última segunda-feira. Entre os católicos, Lula lidera.

Na ação que questiona o post de Bolsonaro, os advogados sustentam que as condenações contra o petista foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e que o ex-presidente conseguiu vitórias na Justiça “em mais de 20 oportunidades”.